Fethiye Tazelenme Üniversitesinin uzaktan eğitim programına AB'den destek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde 60 ve üstü yaş grubuna hizmet veren Fethiye Tazelenme Üniversitesi uzaktan eğitim programının, Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programı'ndan alınan destekle daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.

Fethiye Yerleşkesi'nde 2019'da oluşturulan Tazelenme Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüz yüze eğitime ara verilerek geçen yıl ekimde uzaktan eğitime başlandı. Üniversitenin 60 yaş üstü öğrencileri, her gün bilgisayarın karşısına geçerek eğitim alıyor.

Eğitimlere gösterilen ilgi üzerine Fethiye Tazelenme Üniversitesi kurucusu Cemil Yavuz tarafından "Pandemi Döneminde Yaşlıların Desteklenmesi" projesi hazırlandı.

Projeye AB Sivil Düşün Programı'ndan alınan destekle, evlerinden çıkamayan yaşlıların eğitimine ve sosyalleşmesine katkı sağlanacak.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin AB tarafından kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programda birçok ülkeden eğitimci ve farklı kentlerden öğrencilerin bulunduğunu belirten Yavuz, "Öğrencilerimiz haftada 5 gün ders saatlerini bekliyor. 'Pandemi döneminde hayatımızda bir fark oluşturdunuz, bizi motive edip iletişimimizi sağladınız. Bizi daha güçlü yaptınız' diyorlar. Bu anlamda bir fark yarattık." diye konuştu.

Yavuz, yapılan çalışmaları sosyal medyada daha görünür hale getirerek anlatacaklarını ifade etti.

Dışarıya çıkamayan, hasta, engelli ya da farklı nedenlerle evde bulunması gereken birçok kişi olduğunu anlatan Yavuz, "Onların hayatına pandemi döneminde öğrendiğimiz bu tecrübelerle bir renk, ışık katabiliriz. Aldığımız fonu projenin yaygınlaşması için kullanacağız. Daha çok öğrenciye ulaşacağız." dedi.

Proje yürütücüsü emekli öğretim görevlisi Gülşen Yegen de gönüllülük esasına dayalı projenin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yegen, 60 yaş üstü öğrencilerin kendi yaşamlarına doğrudan entegre edebilecekleri eğitim programına geçtiklerini kaydetti.

"Tazelenme Üniversitesinin verdiği mutluluğu yaşıyoruz"

Öğrenci temsilcisi 72 yaşındaki emekli öğretmen Canan İzmirli ise derslerin kendilerine huzur verdiğini belirtti.

Öğrencilerin dersleri ciddiyetle takip ettiğini vurgulayan İzmirli, şöyle konuştu:

"Derse herhangi bir nedenle katılamayacak olurlarsa beni arayıp 'Lütfen bugün izinli sayılayım' diye iletiyorlar. Arkadaşlar yaptıkları işten, katıldıkları derslerden son derece mutlu. Derse, giyinip süslenip, makyajımızı yapıp giriyoruz. Hatta 'Parfüm sıktık kokusu geliyor mu?' diyoruz arkadaşlarımıza. Bu kadar ciddi şekilde hazırlanıp derslerimize katılıyoruz. Tazelenme Üniversitesinin verdiği mutluluğu yaşıyoruz."

Üniversitenin ilk öğrencilerinden 73 yaşındaki Ergün Dereli, "Biz emekliler, meydanlarda, hangi insülini kullanıyoruz, 'Tansiyon ilacı ne kullanıyorsun?' muhabbetleri ediyorduk. Birden bire dünyamız değişti. Dünyamıza renk geldi. Üniversiteyle tanıştığımız zaman bize yeni ufuklar açıldı. Enerji, yaşama sevinci ve yaşamımıza kalite geldi. Genç, değerli hocalarımızı tanıdıktan sonra onların enerjisine uyma gereği duyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır