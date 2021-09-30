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FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler konusuyla bugün başladı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler konusuyla bugün başladı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen zirvede aynı zamanda 160 belediye ve 300 kooperatifin katıldığı yöresel ürünler fuarı da yer aldı. Fuarda belediyelerin ve kooperatiflerin ürettiği coğrafi markalı ürünler, yöresel lezzetler İstanbullulara sunuldu.

Fuarda yer alan belediyelerden birisi de Muğla Fethiye. Coğrafi işaretli 5 ürününü tanıtan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yöresel 2 ürün içinde başvuru sonucu beklediklerini belirtti. Karaca aynı zamanda İstanbul'a açılan 4 yeni mağazada kendilerine özgü, ata tohumu ürünlerin alıcılarla buluştuğuna dikkat çekti.

Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye olarak kurdurdukları 2 ayrı kooperatife destek olduklarını belirterek, Bunun aracılığıyla birlikte kırsalda üretilen bütün mahsullerin tüketicilerle buluşmasını sağlıyoruz. Bugün yine burada tarıma destek veren kooperatiflerle, belediyelerle birlikte, onların ürettiği bütün ürünleri burada İstanbul halkıyla buluşturuyoruz. Her kooperatifin farklı ürünleri burada. Bizler de burada Fethiye Belediyesi olarak coğrafi işaret aldığımız ürünleri halkımızla buluşturuyoruz. Fethiye'mizde 5 dalda üründe coğrafi işaret aldık. Kaya incirinin coğrafi işaretini aldık, Kaya tahinin coğrafi işaretini aldık, Kaya halısı, üzümlü dastarı ve Seydiler Halısı'nın coğrafi işaretlerini almıştık. Onların tanıtımları için biz her fuarda yerimizi alıyoruz. Onun dışında da satış noktaları aldık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın kooperatiflere vermiş olduğu destek doğrultusunda Beşiktaş'ta 2 nokta, Kadıköy'de de 2 nokta olmak üzere üretmiş olduğumuz atalık tohumlarla, genetiği oynanmamış doğal ürünleri üreterek İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. Fethiye'nin cevizi var ve Kaya'nın yine kavunu var, onlarla ilgili de yine bir başvurumuz oldu, onun neticelenmesini bekliyoruz. Büyük olasılıkla onlarda coğrafi işaret alarak, o bölgedeki, kırsalda yaşayan, özellikle kadınlarımızın ürettiği bu ürünleri alarak biz aracı olup ekonomiye sunmak istiyoruz. O insanlar da emeğinin karşılığını alsınlar, ürettiği mahsulden kar etsinler. İzmir'de de bu mağazalar kurulacak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız kooperatiflere ve üretime büyük destek veriyorlar. Onlar aynı zamanda bizleri tüketici kooperatifleriyle buluşturuyorlar. Şu an atalık tohumla üreteceğimiz her şeyi bulabileceksiniz dedi.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki fuar 2 Ekim'e kadar açık olacak.

FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA

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Haber: FETHİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İSTANBUL'DA - Haberler
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