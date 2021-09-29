Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, kent merkezine inen yaban domuzlarını besliyor. Turistlerin, bir metreden daha az mesafede domuzlar ile iç içe olması dikkat çekti.

Ormanlardan Fethiye merkeze kadar inen yaban domuzu sürüleri ara sokaklarda gezerek yiyecek arıyor. Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında gezerken, yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri ve turistler, çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını besledi.