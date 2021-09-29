Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, kent merkezine inen yaban domuzlarını besliyor.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, kent merkezine inen yaban domuzlarını besliyor. Turistlerin, bir metreden daha az mesafede domuzlar ile iç içe olması dikkat çekti.

Ormanlardan Fethiye merkeze kadar inen yaban domuzu sürüleri ara sokaklarda gezerek yiyecek arıyor. Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında gezerken, yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri ve turistler, çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını besledi.

'KORKULACAK BİR DURUM YOK'

Rus turist Anastasia Zoya, domuzların en yakın arkadaşı olduğunu belirtip, "Her gün buraya yiyecek getiriyorum. Domuzları beslemek için herkesi buraya davet ediyorum. Korkulacak bir durum yok" dedi. Bir başka Rus turist Alexey Faina ise, "Bu zamana kadar yakından hiç bu kadar büyük domuz görmedim. Rusya'da ormanın derinliklerinde yaşıyorlar" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARAR VERMEDİLER"

Bir otelde aşçı olarak çalışan Şener Karagöz, "Yeşilliklerin saplarını ve artan yiyecekleri biriktiriyoruz. Gece ise domuzlara veriyoruz. Hepsini yiyip karınlarını doyuruyorlar. Domuzlar bu zamana kadar kimseye zarar vermedi. Herkes elinden geldiği kadar da bu hayvanlara yardımcı oluyor" dedi.


Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin
Spor Salih Uçan Muslera Umut Meraş Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Armin Laschet Mustafa Varank Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:51:37. #1.12#