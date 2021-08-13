Festivalde Bugün

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Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 13 Ağustos 2021 Tarihli ProgramıAmfi Tiyatro13 Ağustos Cuma - 21.

Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 13 Ağustos 2021 Tarihli Programı

Amfi Tiyatro

13 Ağustos Cuma - 21. 00/ "Şahdamarım"

Uyarlayan&Yöneten&Oynayan: Genco Erkal

Ahmed Arif şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede yorumlayan: Ercan & Gökhan Çağıran

Halk Bahçesi

Halk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri/ 18. 00 - 23. 00

Çanakkale Seramik Atölyeleri Performans ve Ürün Tanıtımları

Çanakkale Sanatçıları El Sanatları ve Ürünleri Stantları

Çocuk Aktiviteleri/ Şişme Oyuncaklar 18. 00 - 20. 30

Sihirli Balon Gösterimi/ Her gün 19. 30

Maskot Bando/ Her gün 18. 00 - 20. 30

Animasyon Programları/ Her gün 18. 00 - 20. 30

Söyleşiler

"Homeros'u 20 Yıldır Bozcaada'da Niçin Okuyoruz? "

Haluk Şahin

13 Ağustos 2021 Cuma-19: 00

Yer: Halk Bahçesi

Spor Etkinlikleri

Basit Egzersiz Hareketleri (Eğitmen Erdal Akyürek)

Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma

Yer: Özgürlük Parkı

Saat: 19: 00 - 20: 00

Ayak Tenisi Turnuvası

Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği

Tarih: 13-14-15 Ağustos

Başvuru Tarihi: 9-10-11 Ağustos

Ayrıntılı Bilgi İçin: 444 17 17/ 1126

Saat: 17: 00 - 22: 00

Yer: Barış Kordonu/Barış Kafe yanı çim alan

Sergiler

Resim ve Seramik Sergisi "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler"

Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ayşe Birsen İLTER, Orçun İLTER

09 - 13 Ağustos 2021

(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

Seramik Sergisi - "Bağış Eserler Koleksiyonu"

Çanakkale Seramik Müzesi

9 - 31 Ağustos 2021

(08. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

Karikatür Sergisi - "Pandemideyken"

Dr. Durmuş EVCÜMAN

Yazar ve Sanatçı Evi

09 - 13 Ağustos 2021

(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

Anadolu'da Bir Ömür

"Fotoğraflarla Manfred Osman Kofrmann

(26 Nisan 1942 - 11 Ağustos 2005)

TroiaTübingen Vakfı

Korfmann Kütüphanesi

09 - 30 Ağustos 2021

(10. 00-16. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

"Sanat Sokakta - 6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin"

Çanakkale Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi

09 - 13 Ağustos 2021

(09. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

13. 08. 2021 08: 58

Kaynak: Habermetre

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