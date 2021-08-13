Festivalde Bugün
Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 13 Ağustos 2021 Tarihli ProgramıAmfi Tiyatro13 Ağustos Cuma - 21.
Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 13 Ağustos 2021 Tarihli Programı
Amfi Tiyatro
13 Ağustos Cuma - 21. 00/ "Şahdamarım"
Uyarlayan&Yöneten&Oynayan: Genco Erkal
Ahmed Arif şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede yorumlayan: Ercan & Gökhan Çağıran
Halk Bahçesi
Halk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri/ 18. 00 - 23. 00
Çanakkale Seramik Atölyeleri Performans ve Ürün Tanıtımları
Çanakkale Sanatçıları El Sanatları ve Ürünleri Stantları
Çocuk Aktiviteleri/ Şişme Oyuncaklar 18. 00 - 20. 30
Sihirli Balon Gösterimi/ Her gün 19. 30
Maskot Bando/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Animasyon Programları/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Söyleşiler
"Homeros'u 20 Yıldır Bozcaada'da Niçin Okuyoruz? "
Haluk Şahin
13 Ağustos 2021 Cuma-19: 00
Yer: Halk Bahçesi
Spor Etkinlikleri
Basit Egzersiz Hareketleri (Eğitmen Erdal Akyürek)
Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma
Yer: Özgürlük Parkı
Saat: 19: 00 - 20: 00
Ayak Tenisi Turnuvası
Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği
Tarih: 13-14-15 Ağustos
Başvuru Tarihi: 9-10-11 Ağustos
Ayrıntılı Bilgi İçin: 444 17 17/ 1126
Saat: 17: 00 - 22: 00
Yer: Barış Kordonu/Barış Kafe yanı çim alan
Sergiler
Resim ve Seramik Sergisi "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler"
Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ayşe Birsen İLTER, Orçun İLTER
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Seramik Sergisi - "Bağış Eserler Koleksiyonu"
Çanakkale Seramik Müzesi
9 - 31 Ağustos 2021
(08. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Karikatür Sergisi - "Pandemideyken"
Dr. Durmuş EVCÜMAN
Yazar ve Sanatçı Evi
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Anadolu'da Bir Ömür
"Fotoğraflarla Manfred Osman Kofrmann
(26 Nisan 1942 - 11 Ağustos 2005)
TroiaTübingen Vakfı
Korfmann Kütüphanesi
09 - 30 Ağustos 2021
(10. 00-16. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
"Sanat Sokakta - 6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin"
Çanakkale Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu
Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
13. 08. 2021 08: 58
Kaynak: Habermetre