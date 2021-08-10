Festivalde Bugün

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Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 10 Ağustos 2021 Tarihli ProgramıResmi Açılış TöreniTarih: 10 Ağustos 2021 SalıYer: Troia Antik KentiSaat: 20: 00Açılış KonuşmalarıHomeros Bilim Kültür Sanat Ödülü TöreniMüzik Dinletisi - Trombone - FlütMutlu İşdarFlütDalsu...

Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 10 Ağustos 2021 Tarihli Programı

Resmi Açılış Töreni

Tarih: 10 Ağustos 2021 Salı

Yer: Troia Antik Kenti

Saat: 20: 00

Açılış Konuşmaları

Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü Töreni

Müzik Dinletisi - Trombone - Flüt

Mutlu İşdarFlüt

Dalsu Cantaş Trombone

(Saat 19. 00'da Cumhuriyet Meydanından Troia Ören Yerine araç kalkacaktır. )

Halk Bahçesi

Halk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri/ 18. 00 - 23. 00

Çanakkale Seramik Atölyeleri Performans ve Ürün Tanıtımları

Çanakkale Sanatçıları El Sanatları ve Ürünleri Stantları

Çocuk Aktiviteleri/ Şişme Oyuncaklar 18. 00 - 20. 30

Sihirli Balon Gösterimi/ Her gün 19. 30

Maskot Bando/ Her gün 18. 00 - 20. 30

Animasyon Programları/ Her gün 18. 00 - 20. 30

Spor Etkinlikleri

Pilates Hareketleri (Eğitmen Tuba Turan)

Tarih: 10 Ağustos 2021 Salı

Yer: Halk Bahçesi

Saat: 08: 15 - 09: 15

Çocuk Spor Etkinlikleri

Voleybol, Mini Futbol, Jimnastik

Tarih: 10 - 11 Ağustos 2021

Yer: Halk Bahçesi

Saat: 18: 00 - 20: 00

Ayak Tenisi Turnuvası

Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği

Tarih: 13-14-15 Ağustos

Başvuru Tarihi: 9-10-11 Ağustos

Ayrıntılı Bilgi İçin: 444 17 17/ 1126

Saat: 17: 00 - 22: 00

Yer: Barış Kordonu/Barış Kafe yanı çim alan

Sergiler

Resim ve Seramik Sergisi "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler"

Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ayşe Birsen İLTER, Orçun İLTER

09 - 13 Ağustos 2021

(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

Seramik Sergisi - "Bağış Eserler Koleksiyonu"

Çanakkale Seramik Müzesi

9 - 31 Ağustos 2021

(08. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

Karikatür Sergisi - "Pandemideyken"

Dr. Durmuş EVCÜMAN

Yazar ve Sanatçı Evi

09 - 13 Ağustos 2021

(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

Anadolu'da Bir Ömür

"Fotoğraflarla Manfred Osman Kofrmann

(26 Nisan 1942 - 11 Ağustos 2005)

TroiaTübingen Vakfı

Korfmann Kütüphanesi

09 - 30 Ağustos 2021

(10. 00-16. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

"Sanat Sokakta - 6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin"

Çanakkale Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi

09 - 13 Ağustos 2021

(09. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )

10. 08. 2021 08: 46

Kaynak: Habermetre

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