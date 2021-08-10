Festivalde Bugün

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Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 10 Ağustos 2021 Tarihli ProgramıResmi Açılış TöreniTarih: 10 Ağustos 2021 SalıYer: Troia Antik KentiSaat: 20: 00Açılış KonuşmalarıHomeros Bilim Kültür Sanat Ödülü TöreniMüzik Dinletisi - Trombone - FlütMutlu İşdarFlütDalsu...
Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 10 Ağustos 2021 Tarihli Programı
Resmi Açılış Töreni
Tarih: 10 Ağustos 2021 Salı
Yer: Troia Antik Kenti
Saat: 20: 00
Açılış Konuşmaları
Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü Töreni
Müzik Dinletisi - Trombone - Flüt
Mutlu İşdarFlüt
Dalsu Cantaş Trombone
(Saat 19. 00'da Cumhuriyet Meydanından Troia Ören Yerine araç kalkacaktır. )
Halk Bahçesi
Halk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri/ 18. 00 - 23. 00
Çanakkale Seramik Atölyeleri Performans ve Ürün Tanıtımları
Çanakkale Sanatçıları El Sanatları ve Ürünleri Stantları
Çocuk Aktiviteleri/ Şişme Oyuncaklar 18. 00 - 20. 30
Sihirli Balon Gösterimi/ Her gün 19. 30
Maskot Bando/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Animasyon Programları/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Spor Etkinlikleri
Pilates Hareketleri (Eğitmen Tuba Turan)
Tarih: 10 Ağustos 2021 Salı
Yer: Halk Bahçesi
Saat: 08: 15 - 09: 15
Çocuk Spor Etkinlikleri
Voleybol, Mini Futbol, Jimnastik
Tarih: 10 - 11 Ağustos 2021
Yer: Halk Bahçesi
Saat: 18: 00 - 20: 00
Ayak Tenisi Turnuvası
Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği
Tarih: 13-14-15 Ağustos
Başvuru Tarihi: 9-10-11 Ağustos
Ayrıntılı Bilgi İçin: 444 17 17/ 1126
Saat: 17: 00 - 22: 00
Yer: Barış Kordonu/Barış Kafe yanı çim alan
Sergiler
Resim ve Seramik Sergisi "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler"
Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ayşe Birsen İLTER, Orçun İLTER
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Seramik Sergisi - "Bağış Eserler Koleksiyonu"
Çanakkale Seramik Müzesi
9 - 31 Ağustos 2021
(08. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Karikatür Sergisi - "Pandemideyken"
Dr. Durmuş EVCÜMAN
Yazar ve Sanatçı Evi
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Anadolu'da Bir Ömür
"Fotoğraflarla Manfred Osman Kofrmann
(26 Nisan 1942 - 11 Ağustos 2005)
TroiaTübingen Vakfı
Korfmann Kütüphanesi
09 - 30 Ağustos 2021
(10. 00-16. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
"Sanat Sokakta - 6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin"
Çanakkale Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu
Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
10. 08. 2021 08: 46
Kaynak: Habermetre