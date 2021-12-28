FERİZLİ ZABITA EKİPLERİ FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ferizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarı ve marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı kontrol edildi

Ferizli Belediyesi zabıta ekipleri, Ferizli'de faaliyet gösteren marketler ile semt pazarında denetimlerde bulundu. Satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve etiket denetimi, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yapan ekipler, alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini kontrol etti.

Denetimlerimiz devam edecek

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, halkın fahiş fiyat uygulamasından etkilenmemesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, "ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Foto Galeri için tıklayın... 28. 12. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarı ve marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı kontrol edildi

Ferizli Belediyesi zabıta ekipleri, Ferizli'de faaliyet gösteren marketler ile semt pazarında denetimlerde bulundu. Satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve etiket denetimi, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yapan ekipler, alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini kontrol etti.

Denetimlerimiz devam edecek

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, halkın fahiş fiyat uygulamasından etkilenmemesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, "ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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