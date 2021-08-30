FERİZLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI
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FERİZLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

FERİZLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI
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FERİZLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ferizli'de de törenle kutlandı.

FERİZLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ferizli'de de törenle kutlandı.

Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Ferizli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na sırasıyla Kaymakamlık ve Ferizli Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Ferizli Kaymakamımız Bahattin Alp Arslanköylü ve Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'nun çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı okundu.

Ferizli Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Serdar Koç tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

Tören pandemi kuralları kapsamında sınırlı katılım, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Törene, Ferizli Kaymakamımız Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ulaş Taştan, Ferizli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serdar Koç, Ferizli Cumhuriyet Savcısı Ayfer Kına Subaşı, Ferizli İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ile daire amirleri katıldı.

Foto Galeri için tıklayın... 30. 08. 2021 tarihinde eklendi

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30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ferizli'de de törenle kutlandı.

Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Ferizli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na sırasıyla Kaymakamlık ve Ferizli Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Ferizli Kaymakamımız Bahattin Alp Arslanköylü ve Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'nun çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı okundu.

Ferizli Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Serdar Koç tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

Tören pandemi kuralları kapsamında sınırlı katılım, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Törene, Ferizli Kaymakamımız Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ulaş Taştan, Ferizli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serdar Koç, Ferizli Cumhuriyet Savcısı Ayfer Kına Subaşı, Ferizli İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ile daire amirleri katıldı.

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Kaynak: Habermetre

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FERİZLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI - Haberler
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