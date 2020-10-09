Feridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, ne zaman doğdu, nereli?
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Feridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, ne zaman doğdu, nereli?

09.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:46
Feridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, ne zaman doğdu, nereli?

Gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Feridun Kunak kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Sevilen lişiliği ve sempatik halleriyle milyonların dikkatini çeken, hastalıklara çözüm bulan Feridun Kunak kimdir?

Sevilen kişiliği ve sempatik halleriyle hastalıklara alternatif çözüm getiren Feridun Kunak merak konusu oldu. PekiFeridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

FERİDUN KUNAK KİMDİR?

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet sağlayarak görevini başarılı bir şekilde icra eden Feridun Kunak, zaman içerisinde kendisini daha da geliştirmiş ve bu anlamda tanınan isimlerden birisi olmayı da başarmıştır.

Bu tanınırlığı, zaman içerisinde Feridun Kunak için televizyon kanallarının kapısını açtı ve zaman içerisinde kendi ismi ile programlar yaparak ya da çeşitli sağlık programlarına katılarak ülkemizin en çok tanınan doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

MESLEKİ KURS VE EĞİTİMLERİ

Temel Ozon Terapi Eğitim Programı

Uluslar arası 2. Nöralterapi Kongresi

* Ağrı tedavisinde NT

* Bozucu alan ve lokomotor sistem rahatsızlıklarında NT

4. Uluslar arası Tıbbi Hipnoz Kongresi

Tıbbi Hipnoz Teorik Bilgiler Kursu

Bi-Digital O-RING Test Semineri

Doğuştan Kalça Çıkığı Kursu

İlk Yardım Temel Kursu

II. Akupunktur Eğitim Semineri

Reconnective Healing Level III. : The Reconnection

Kazalar ve Acil Yardım Sempozyumu

Akupunktur Semineri

I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi

* Anksiyete bozukluklarında hipnozla tedavi

4. Ulusal Hipnoz Derneği Kongresi

III. Akupunktur Eğitim Semineri

Anti-Aging Medikal Estetik Kongresi

7. İleri Cerrahi Atroskopi Kursu

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Spor Travmatolojisi Kursu

Society of Arthopaedic Surgery and Travmatology Congres

Sıcot Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

WFAS 95 Symposium on Acupuncture and QI

Türkiye Spor Hekimleri Derneği I. Milli Spor Hekimliği Kongresi

Bi-Digital O-RING Test Semineri

Reconnective Healing Semineri

III. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi

II. Ulusal Akupunktur Kongresi

I. Tıbbi Hipnoz Kursu (Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar)

II. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu

4. Ulusal Akupunktur Kongresi

Training of National Medical Staff Course

Lazerve Elektro Akupunktur Facelifting, Lympfdranage nach

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