Feridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, ne zaman doğdu, nereli?
Gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Feridun Kunak kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Sevilen lişiliği ve sempatik halleriyle milyonların dikkatini çeken, hastalıklara çözüm bulan Feridun Kunak kimdir?
Sevilen kişiliği ve sempatik halleriyle hastalıklara alternatif çözüm getiren Feridun Kunak merak konusu oldu. PekiFeridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
FERİDUN KUNAK KİMDİR?
Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır.
Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet sağlayarak görevini başarılı bir şekilde icra eden Feridun Kunak, zaman içerisinde kendisini daha da geliştirmiş ve bu anlamda tanınan isimlerden birisi olmayı da başarmıştır.
Bu tanınırlığı, zaman içerisinde Feridun Kunak için televizyon kanallarının kapısını açtı ve zaman içerisinde kendi ismi ile programlar yaparak ya da çeşitli sağlık programlarına katılarak ülkemizin en çok tanınan doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.
MESLEKİ KURS VE EĞİTİMLERİ
Temel Ozon Terapi Eğitim Programı
Uluslar arası 2. Nöralterapi Kongresi
* Ağrı tedavisinde NT
* Bozucu alan ve lokomotor sistem rahatsızlıklarında NT
4. Uluslar arası Tıbbi Hipnoz Kongresi
Tıbbi Hipnoz Teorik Bilgiler Kursu
Bi-Digital O-RING Test Semineri
Doğuştan Kalça Çıkığı Kursu
İlk Yardım Temel Kursu
II. Akupunktur Eğitim Semineri
Reconnective Healing Level III. : The Reconnection
Kazalar ve Acil Yardım Sempozyumu
Akupunktur Semineri
I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi
* Anksiyete bozukluklarında hipnozla tedavi
4. Ulusal Hipnoz Derneği Kongresi
III. Akupunktur Eğitim Semineri
Anti-Aging Medikal Estetik Kongresi
7. İleri Cerrahi Atroskopi Kursu
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Spor Travmatolojisi Kursu
Society of Arthopaedic Surgery and Travmatology Congres
Sıcot Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
WFAS 95 Symposium on Acupuncture and QI
Türkiye Spor Hekimleri Derneği I. Milli Spor Hekimliği Kongresi
Bi-Digital O-RING Test Semineri
Reconnective Healing Semineri
III. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi
II. Ulusal Akupunktur Kongresi
I. Tıbbi Hipnoz Kursu (Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar)
II. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu
4. Ulusal Akupunktur Kongresi
Training of National Medical Staff Course
Lazerve Elektro Akupunktur Facelifting, Lympfdranage nach