Ferdi Zeyrek'e ne oldu? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA

Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hakkında çıkan söylentiler sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içerisinde hızla yayılan haberlerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in güncel sağlık durumu merak konusu haline geldi. Ferdi Zeyrek'e ne oldu? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? İşte, merak edilen detaylar…

FERDİ ZEYREK'E NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, yalnızca Manisa'da değil, ülke genelinde de büyük endişeye yol açtı. Başkan Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede, havuzun teknik bölümündeki arızaya müdahale ederken elektrik çarpmasına maruz kaldı. Saat 23.30 civarında yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edilirken olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, Zeyrek'in kalbinin durmuş olduğu tespit edilmişti.

Ferdi Zeyrek'e ne oldu

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kalp masajının ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Zeyrek'e hastanede de yaklaşık 35 dakika boyunca müdahale sürmüştü. Yaklaşık 70 dakikalık yoğun çabanın ardından kalbi yeniden çalışan Ferdi Zeyrek'in güncel sağlık durumu yeniden gündeme geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İsmet Topçu; "Ferdi Zeyrek Başkanımızın hastaneye yatışının 60. saati. Tedavi sürecinde üçüncü güne girdik. Yoğun bakım süreci devam ediyor.

Dünle bugün arasında iyi yönde de negatif yönde de bir gelişme yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Teknik ekipman anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor, onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Dünden daha farklıca gelişme yok. Bu süreçte başta rektörümüz, valimiz, bakanımız ve bakan yardımcılarımızla istişare halindeyiz." şeklinde konuştu.

Yoğun bakım sürecinde 72 saat şeklinde bir beklentinin olup olmadığı sorulan Prof. Dr. İsmet Topçu, gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

"Öyle bir sınıflandırma yok. Çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım sürecindeki takibinde hayatta kalması ve komplikasyonların önlenmesi adına tedavi devam ediyor.

Süreç içerisinde hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor.İyileşmesi için desteklerde bulunuyoruz.Saatsel derecelendirme doğru değil. Gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor.Geldiği saat itibariyle destek anlamında diyalize bağlandı. Uzunca süre kalbi durdu, böbreğin fonksiyonlarını da etkiledi."