Ferdi Hardal kimdir? Ferdi Hardal neden olimpiyatlara katılmıyor, neden ceza aldı?

Halter sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Ferdi Hardal hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, halter kategorisinde 3 sporcuyla yer alacaktı ancak son gelişmeler sonrası Ferdi Hardal listeedn çıkarıldı. Peki, Ferdi Hardal oluyor. Peki, Ferdi Hardal kimdir? Ferdi Hardal kaç yaşında, nereli? Ferdi Hardal neden olimpiyatlara katılmıyor, neden ceza aldı?

Ferdi Hardal kimdir? Ferdi Hardal neden olimpiyatlara katılmıyor, neden ceza aldı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Halter sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Ferdi Hardal hakkında Ferdi Hardal kaç yaşında, nereli? Ferdi Hardal hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

FERDİ HARDAL KİMDİR?

Ferdi Hardal, 31 Aralık 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Türkiye Halter Milli Takımı'nın sporcusudur.

OLİMPİYATLAR HAK KAZANMIŞTI

Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) kesinleşmiş olimpik dünya sıralamasına göre milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazandı.

IWF, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak mutlak olimpik dünya sıralamasını ilan etti.

Buna göre, Türkiye'den 64 kiloda Nuray Levent ile 61 kiloda Ferdi Hardal olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Gençler Dünya Şampiyonu olan 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek'in de olimpiyat kotasını önceden garantilemiş olmasıyla, Türkiye'den 3 milli haltercinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşmişti.

FERDİ HARDAL NEDEN OLİMPİYATLARA KATILAMIYOR?

Türkiye'ye halterden kötü haber geldi. 2012 dönemine ait ceza nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin halterdeki kotası 3'ten 2'ye düşürüldü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Halter Federasyonu'na gönderilen yazıda erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığının bildirilmesi üzerine form durumu göz önünde bulundurularak Ferdi Hardal, olimpiyat kadrosundan çıkarıldı.

2012 yılından itibaren halterde başlayan doping fırtınasının esintisi devam ediyor. 2012 yılından bugüne kadar toplamda 15 doping vakası yaşanan Türkiye Halter Federasyonu'nda sular durulmuyor.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığına seçilen Hasan Akkuş'un, dopingle mücadeleyi sekteye uğratıp, belge saklamak ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak suçlamasıyla görevinden ayrılması istenmişti. Hasan Akkuş, "Türkiye zarar görmesin diye bir süreliğine istifa ettim" açıklaması yapmıştı. Ancak son dönemlerde eski sporculardan ikisinin de biyolojik pasaportlarında problem çıkmasının ardından sayı 15'in üzerine çıkınca Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Türkiye Halter Federasyonu'na resmi bir yazı göndererek erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığını bildirdi. Federasyon bu gelişme üzerine daha formda olan Muhammed Furkan Özbek'in yerine, Ferdi Hardal'ı milli takım kadrosundan çıkardığını IOC'ye bildirdi. Böylece Türkiye'nin halterde kotası erkeklerde 1, kadınlarda 1 oldu.

FERDİ HARDAL AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTU

Güney Kıbrıs' ın Başkenti Limasol 'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasının ilk gününde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz birimlerinden Sporcu Eğitim Merkezimizde yetişen, Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Milli Haltercimiz Ferdi Hardal 56 Kilo sıkletinde iki bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Genç erkekler 56 kiloda yarışan sporcumuz Ferdi Hardal, koparmada ilk hakkında 97 kg kaldırışıyla 4. sırada tamamladı.

Silkmedeki 121 kg' ı kaldırışıyla üçüncü olarak bronz madalya kazanan, Sporcumuz Ferdi Hardal, silkmede ve koparmada yapmış olduğu başarılı kaldırışlarıyla toplamda 218 kg ulaşarak ikinci bronz madalyasını kazanarak Avrupa Üçüncüsü olmuştur.

Gençler Avrupa Şampiyonasında erkekler 56 kg' da 2 Bronz madalya kazanarak Avrupa 3. sü olan sporcumuz Ferdi Hardal madalyalarını Türkiye Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar ' dan adlı.

Antrenörleri nezaretinde çalışmalarına sistemli bir şekilde devam eden İlimizin halterdeki gururlarından Ferdi Hardal' ı Güney Kıbrıs' ın Başkenti Limasol kentinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında elde ettiği Avrupa Üçüncülüğünden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.