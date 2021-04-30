Fenerbahçe teknik direktörü kimdir? Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu kimdir?

Fenerbahçe teknik direktörü kimdir? sorusu gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de 2021'in Mart ayında Erol Bulut ile yollar resmen ayrıldıktan sonra teknik direktörün kim olacağı çok merak edilmişti. Peki, Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu kimdir?

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu kimdir? Fenerbahçe'nin sportif ve teknik direktörü olarak son dönemde çok konuşulan isim Emre Belözoğlu'nun hayatı merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Atlético Madrid gibi takımlarda uzun yıllar top koşturdu. Spor seveler Emre Belözoğlu aslen nereli, kaç yaşında sorularını yoğun olarak arıyor. Emre Belözoğlu hayatı... Fenerbahçe teknik direktörü kimdir?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Fenerbahçe'de 2021'in Mart ayında Erol Bulut ile yollar resmen ayrılmıştı. Bunun ardından Sarı-lacivertli kulüpte Bulut'un yerine Emre Belözoğlu yeni sportif direktör olarak getirildi.

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut'un görevine son verildiğini duyururken, kalan maçlarda takımın başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun olacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, Süper Lig'in önde gelen takımlarında performans sergilemesinin yanından eski bir milli takım oyuncusudur. FIFA 100'de yer alan eski futbolcu bu dönemde Fenerbahçe'nin sportif ve teknik direktörü olarak görev yapıyor. Spor kariyerine Yenidoğan Güneşspor altyapısında başladı.

Emre Belözoğlu, Türk futbol insanı ve orta saha mevkisinde oynamış olan eski millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sportif ve teknik direktörüdür. 2004 yılında Pelé'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğdu.

Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. 2004 yılında Pele 'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100 'de yer aldı.Süper Lig Ekiplerinden Medipol İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir.

Emre Belözoğlu orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur.Mensucat Santral Orta Okulu'nda (şuan ki adıyla Mensucat Santral Anadolu Lisesi) oynadığı yıllarda Zeytinburnuspor'da forma giyen Emre, lise öğrenimini ise Şehremini Lisesi'nde tamamlamıştır. Şuan Şehremini lisesinde Emre Belözoğlu Kapalı Spor Salonu'da bulunmaktadır.

Kulüp kariyeri

Galatasaray ( 1996-2001) :

Emre resmen Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Sol ayağını çok iyi kullanıyordu. Galatasaray'da ilk sezonu olan 1996-97 sezonunda çok fazla forma bulamıyordu.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı yılda iskelet kadroda kendine yer bulan Emre, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazanan takıma büyük katkıda bulundu.

Son sezonundan itibaren Avrupa'nın köklü kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Emre, Galatasaray forması ile 102 lig maçında forma giydi ve 14 gol attı. Toplamda ise 144 maçta forma giyip 21 gol atmayı başardı.

Internazionale Milano( 2001-2005 ) :

Emre Internazionale Milano'da Avrupa'daki büyük futbol kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. İtalyan spor gazetesi Tuttosport Emre'nin bir orkestra şefi gibi olduğunu belirtti, o yıllarda Emre'yle Real Madrid, Barcelona, Valencia, AC Milan ve Internazionale Milano gibi Avrupa'nın büyük futbol kulüpleri ilgileniyorlardı.

Emre Internazionale Milano'da sakatlıklar yaşamaya başladı, ve 2004-05 sezonunda sadece 19 maçta görev yaptıktan sonra transfer spekülasyonlarının hedefi oldu: şehir rakibi AC Milan ve İngiliz devleri Manchester United, Arsenal ve Liverpool ile anıldı. Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transfer oldu.

Newcastle United ( 2005-2008 )

Temmuz 2005'te Newcastle United'a €3,8 milyon karşılığında transfer oldu. Newcastle United taraftarı tarafından sevilen bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Yeteneğini sergilediği futbolla, golleriyle ve asistleriyle gösterdi. Premier League'de Sunderland'e attığı golle hatırlanmaktadır.

2008 yılında Newcastle United'dan ayrılmıştır. Newcastle United forması ile 58 Premier League maçında 5 gol 5 asist, 3 FA Cup maçı, 2 Football League Cup maçı ve 8'de Avrupa Kupasında olmak üzere 71 maçta forma giymiş, 5 gol atıp, 6 asist yapmıştır.

Fenerbahçe ( 2008-2012 ) :

Temmuz 2008'de €4,5 milyon bedel ile Fenerbahçe'ye transfer olarak Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda seremoni yapıldı. Tecrübeli olması nedeni ile Fenerbahçe'de geldiği ilk sezonda 2. kaptan oldu.

Fenerbahçe'deki son sezonunda İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de de ırkçılık iddiaları ile karşı karşıya kaldı. 15 Nisan 2012 tarihinde Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra Trabzonspor'lu Didier Zokora, Emre'nin kendisine "fucking nigger" dediğini iddia etmiş ve Emre'yi suçlamıştır. Emre ise maçtan 1 gün sonra 16 Nisan 2012 tarihinde, Newcastle'da oynarken ırkçı sözler söylediği iddia edilen daha sonra Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan Joseph Yobo ile basın toplantısı düzenlemiş ve iddiaları kesinlikle kabul etmediğini, nigger değil prick dediğini söylemiştir. Ayrıca Emre, Lig Tv'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanıp Şansal Büyüka ile yaptığı röportajda "Zokora'nın söylediği kelimeyi [negro] telaffuz etmiş olabilirim, kabul ediyorum." şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Emre bu olaydan sonra rakip futbolcuya hakaret nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2 maç cezaya çarptırılmıştır.

Atlético Madrid ( 2012-2013 ) :

Emre Belözoğlu 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan resmi açıklamaya Atlético Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea takımıyla oynanan ve 4-1 Atlético Madrid'in galibiyeti ile biten Süper Kupa maçı sonucunda Madrid ekibi kupayı müzesine götürmüştür. Emre böylece Galatasaray ile 2000 UEFA Süper Kupası'ndan sonra kariyerindeki ikinci Süper Kupa zaferini tatmış oldu.Atletico'ya geldikten sonra kendisi için ayrı bir öneme sahip olan 5 numaralı formanın dolu olmasından sonra Emre,Galatasaray'da ilk giymiş olduğu 21 numaralı formayı giydi.

2. Fenerbahçe Dönemi ( 2012-2015 ) :

2012-2013 sezonunun ilk devresini Atlético Madrid takımında geçiren Emre ilk devre sonunda €350.000 karşılığında eski kulübü Fenerbahçe ile yeniden anlaşmış ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu dönemde 5 numaralı forma Mehmet Topal'da olduğu için 25 numaralı formayı seçmiştir.2 Şubat 2013 akşamı Volkan Demirel kaptanlığı kendisine devretmiştir.Emre 2. Fenerbahçe döneminde ilk maçına Sivasspor karşısında çıkmıştır ve yeniden formasını giydiği Fenerbahçe'de 2012-2013 sezonunda ilk golünü ligin 23. Haftasında Kasımpaşa SK ile oynanan mücadelenin 89. dakikasında kazanılan penaltı atışı ile atmıştır.Emre 2.golünü 4-1 kazanılan Bursaspor macında atmıştır.

Kaptan 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin 20. şampiyonluğa ulaşıp 4. yıldızı alma umutlarına karşılık 20 numaralı formayı aldı. 27 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Terranao tarafından Belözoğlu'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanmıştır.

İstanbul Başakşehir ( 2015 - 2020) :

22 Nisan 2017'de Çaykur Rizespor'la 3–3 berabere biten maç sonrasında tel örgüler arkasında kendisine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, maç sonunda görüntü alan bir kameraman ve muhabire saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Emre 50 bin TL para cezası aldı.

2021 yılından itibaren Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak kariyerine devam etmektedir.