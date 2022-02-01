Felçli hasta, yutma terapisiyle 4 ay sonra yemek yemeye başladı

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 4 ay önce felç geçiren ve 3 ay bilinci kapalı olarak tedavisi süren Cemal Göksu (51), Şehir Hastanesi'nde uygulanan yutma terapisi ile ilk kez yemek yemeye başladı. Dil, konuşma ve yutma terapisti Sema Karabulut, Göksu'nun yemek yiyebilmesinin ardından konuşabilmesi için de terapiye başladıklarını belirterek, "Konuşmaya yönelik özellikle nefesini yukarı ses tellerine yönlendirmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İnşaat işiyle uğraşan Cemal Göksu, geçen yıl Ekim ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Felç geçirdiği belirlenen Göksu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 ay bilinci kapalı olarak tedavi gördü. Bilincinin açılmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Göksu'nun tedavisine palyatif servisinde devam edildi. Göksu, beyin kanaması geçirmesinden 4 ay sonra dil konuşma ve yutma terapisti Sema Karabulut'un uyguladığı yutma terapisinin ardından ilk kez katı gıda yemeye başladı.