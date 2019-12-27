Fazla kilosu olan diyabet hastaları için en uygun çözüm obezite cerrahisi

27.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:42

OBEZİTE CERRAHİSİ İLE KAN ŞEKERİ BİR GÜNDE NORMAL DEĞERİNE DÖNEBİLİYOR!

Obezite yaygınlığı konusunda Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye'de nüfusun yaklaşık üçte ikisini obez veya fazla kilolu kişiler oluşturuyor. Özellikle hem fazla kilosu hem de diyabeti olanlar için en doğru çözümün obezite cerrahisi olduğunu söyleyen Tekin, ameliyatın ardından kan şekerinin bir günde normal değerlere döndüğünü dile getirdi.

Dünyada hızla artış gösteren obezite Türkiye'yi de ciddi ölçüde etkiliyor. Öyle ki, OECD verilerine göre Türkiye obezite konusunda Avrupa'da ilk, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Erişkin nüfusun yaklaşık üçte ikisini obez veya aşırı kilolu kişiler oluştururken 18 yaş altı nüfusta da bu oran beşte bire ulaşmış durumda.

Obezite ile ilgili çalışmalarını sürdüren Nişantaşı Hastanesi, Modus Otel Istanbul'da "Obezite ile mücadele ve farkındalık" semineri düzenledi. Semineri, modern ve güvenli obezite cerrahisi tekniklerinin Türkiye'ye kazandırılmasına öncülük eden cerrahlar arasında yer alan Prof. Dr. Koray Tekin gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tekin katılımcılara, obezite ile mücadelede süreci, obezite ile birlikte seyreden yan hastalıkların tedavisi, metabolik sendrom, obezite cerrahisi ve obezitenin psikolojik etkileri hakkında bilgi verdi.

"30 KİLO FAZLASI OLANLAR OBEZİTE AMELİYATI OLABİLİR"

Hareketsiz yaşam, ambalajlı gıda ve günün her saatinde yemek yeme imkânının obeziteyi artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Koray Tekin, "Genetik nedenler ve sağlık sorunlarından bağımsız olarak, yaşam tarzı nedeniyle kilo alımını durduramayan kişilerin öncelikle diyetisyene başvurmalarını öneriyorum. 10 kilo, 20 kilo fazlası olan bir kişi hemen obezite cerrahisini düşünmemeli. Hayatına sporu da katarak kilo vermeye odaklanmalı. Ancak bu kilo fazlası 30 ve üzeriyse obezite cerrahisi en uygun çözüm olacaktır" dedi.

"OBEZİTE CERRAHİSİ ŞEKERİ DÜZELTİR, BAŞKA BİR OPERASYONA İHTİYAÇ YOK!"

Türkiye'de obeziteyle birlikte hızla artış gösteren bir diğer sağlık sorununun da diyabet olduğuna dikkat çeken Tekin, "Eğer bir kişi hem obez veya fazla kilolu hem de diyabet hastası ise kendisi için en uygun tedavi yöntemi obezite cerrahisidir. Bu kişilerin kan şekeri, ameliyatın ertesi günü itibarıyla neredeyse normal değerlere dönmeye başlar. Dolayısıyla başka bir cerrahi yönteme başvurmadan, obezite ameliyatı olarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler" açıklamasında bulundu.

"OBEZİTE CERRAHİSİNDE KAN KAYBI SIFIRA YAKLAŞTI"

Obezite cerrahisinde kullanılan modern ve güvenli teknikler sayesinde ameliyatların geçmişe oranla ciddi ölçüde kolaylaştığını ifade eden Prof. Dr. Koray Tekin, "Geçmişte bu ameliyatlar için karın bölgesi göğüsten kasığa kadar açılır, direnler takılır, ardından büyük dikişler atılırdı. Bu operasyon da üç saat civarında sürerdi ve hasta bir hafta hastanede kalırdı. Günümüzde ise hastaların karnını kesmiyoruz, yalnızca beş milimetrelik, yani ince bir kalem ucu kadar delikler açıyoruz. Artık diren takılmıyor, kan kaybı ise neredeyse sıfıra indi. 45 dakika süren operasyonun ardından hasta iki saat sonra yürümeye başlıyor, 2-3 gün içinde de hastaneden çıkıyor. Ardından diyetisyen kontrolünde özel bir diyet uygulanıyor. Altı ayın sonunda kilo verimi neredeyse tamamlanıyor, daha yüksek kilolarda ise süreç devam ediyor. Yine yüksek kilolarda, bu operasyonun plastik cerrahi operasyonlarla desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

270 KİLODAN 85'E DÜŞTÜ!

Obezite ile mücadele ve farkındalık seminerinin katılımcıları arasında, Prof. Dr. Tekin'in uyguladığı obezite tedavisiyle sağlığına kavuşan danışanları da yer aldı. 270 kilo ile başladığı tedavi sürecine günümüz itibarıyla 85 kilo olarak devam eden Ayşe Öztunalı'nın hayat hikayesi seminerin davetlileri tarafından ilgiyle dinlendi. 300 mg/dl civarında seyreden açlık kan şekeri obezite ameliyatının ertesi günü normal değerlere düşen Mahmut Çelik ise fazla kilolarıyla birlikte diyabet hastalığının da sona erdiğini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler