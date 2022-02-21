Eski eşinin ihanetiyle sarılan Berdan Mardin'i aradığı mutluluğu komşusunda buldu

2010 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Fatoş Yelliler'in ihanet iddialarıyla sarsılan Berdan Mardini, aynı zamanda komşusu olan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku'yla aşk yaşamaya başladı.

"MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a konuk olan Berdan Mardini, Kosovalı şarkıcı ile olan ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Morena Taraku'yla aşk yaşadığı haberlerini doğrulayan Mardini, "Yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Mutluyum, huzurluyum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİNE GÖNDERME YAPTI

Açıklamasının devamında eski eşine gönderme yapmayı da ihmal etmeyen Mardini, "Bazı aşklar var, menfaat, kandırma. Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.

İşte Berdan Mardini'nin yeni aşkı;