Fatma Şahin'den 25 Aralık mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bugünün, gazilik onuruna layık olmuş bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanın yazıldığı gün olduğunu vurguladı.

Şahin, mesajında, "Herkesin bildiği gibi ecdatlarımız 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan 'Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi olurum' inancıyla Ayıntap'ı düşman işgalinden kurtardılar. Yiğit kişilikleriyle direnişe karşı koyan Gazi şehrin evlatları, sonuna kadar savaşarak kan ve barut kokuları içinde bu övünülesi kahramanlık destanını yazdılar. Bir asra yaklaşan kadim kurtuluşumuz bugün halen bize yol göstericidir. Ali kızı Nazifeler, köylü Ahmet'in kızı Ferideler, Halil kızı Elifler, Fakıoğlu Hasanlar, Kel Şükrüler, Kürt oğlu Ulviler, Arap oğlu Caferler, bu büyük millet, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle canları pahasına bu toprakları savundular. Vatan toprağının tek bir karışını düşman askerlere bırakmamak uğruna 11 ay bağımsızlık ve hürriyet için mücadele eden şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizin mücadelesiyle, kanlı elbiseleriyle, açılan mermi çukurlarıyla, koyun koyuna gömülen şehitlerin destanıdır. Bu destan Ankara'dan gelen yardımların ulaşmasını engelleyen Fransızlara rağmen, şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bir destandır. Ayıntap, şanlı tarihimizde 'İkinci bir Plevne' olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir şehirdir. Behçet Kemal'in de dediği gibi, 'Aslan nasıl inini korur bütün dünya anladı. Kartaca'nın, Verdün'ün üstünde Antep adı'. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem. Çünkü onlar sadece Gaziantep'i değil tüm vatanı kurtardılar' diyerek Gazi şehrimizde verilen destansı mücadelenin önemini vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.

Bir daha kan ve barut kokan günler yaşanmaması dileğinde bulunan Şahin'in mesajında, "Başta bu mücadele uğruna şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşerilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı