Fatma Girik'in ölümüyle yıkılan Cüneyt Arkın, canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yıllarca birçok filmde rol aldığı yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberini alan usta sanatçı Cüneyt Arkın yıkıldı. Telefonla canlı yayına bağlanarak yaşadığı acıyı anlatan Arkın, hüngür hüngür ağlayarak "Bağıra bağıra ağlamak istiyorum, benim de bir parçamı götürdü" dedi.

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni belli olmayan Girik'in vefatı sanat dünyası başta olmak üzere tüm sevenlerini yıktı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE ÖLDÜ

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

"İÇİM YANIYOR"

NTV'nin canlı yayına bağlanarak hüngür hüngür ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.

PERİHAN SAVAŞ: TÜRK SİNEMASI ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ

Perihan Savaş da NTV canlı yayınında Fatma Girik'in ölümünün ardından gözyaşları içinde, "Sözün bittiği yerdeyiz aslında Türk sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisi ile bir film çektim. Çok sevecen çok cana yakın filmdeki bütün kıyafetlerimle makyajımla kendisi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun gerçekten çok üzgünüm. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

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