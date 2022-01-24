Fatma Girik'in ölümüyle yıkılan Cüneyt Arkın, canlı yayında hüngür hüngür ağladı - Haberler Magazin
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Fatma Girik'in ölümüyle yıkılan Cüneyt Arkın, canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllarca birçok filmde rol aldığı yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberini alan usta sanatçı Cüneyt Arkın yıkıldı. Telefonla canlı yayına bağlanarak yaşadığı acıyı anlatan Arkın, hüngür hüngür ağlayarak "Bağıra bağıra ağlamak istiyorum, benim de bir parçamı götürdü" dedi.

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni belli olmayan Girik'in vefatı sanat dünyası başta olmak üzere tüm sevenlerini yıktı.

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Fatma Girik'in ölümüyle yıkılan Cüneyt Arkın, canlı yayında hüngür hüngür ağladı

NTV'nin canlı yayına bağlanarak hüngür hüngür ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.

Fatma Girik'in ölümüyle yıkılan Cüneyt Arkın, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı

Perihan Savaş da NTV canlı yayınında Fatma Girik'in ölümünün ardından gözyaşları içinde, "Sözün bittiği yerdeyiz aslında Türk sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisi ile bir film çektim. Çok sevecen çok cana yakın filmdeki bütün kıyafetlerimle makyajımla kendisi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun gerçekten çok üzgünüm. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Fatma Girik'in ölümüyle yıkılan Cüneyt Arkın, canlı yayında hüngür hüngür ağladı

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Ecem Altan
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Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Magazin, Haber

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