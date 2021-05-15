Fatih Terim istifa etti mi 2021? Fatih Terim basın açıklaması

Fatih Terim istifa etti mi 2021? Fatih Terim basın açıklaması ... Süper Lig'te 42 haftalık düğüm son haftada çözüldü ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti...Uzun haftalardır liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yenerek ligi birinci sırada bitirirken ikinci sırada bulunan Galatasaray bu akşam oynadığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekip maçın son düdüğünden sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Sergen Yalçın, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

FATİH TERİM'DEN (İMPARATOR) BASIN AÇIKLAMASI

"31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için.

Kısmet değilmiş. Oyuncularıma teşekkür ettim onlarla helalleşirken. Biz hiç bırakmadık. Çok da yaklaştık.

"Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim ama maalesef anlamadılar. Sezonun en sıkıntılı, en alevli zamanında oyunculara, hocalara söylenen şeyler olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp, 'ben hırslandırdım' falan diye..."

GÖZTEPE YÖNETİMİ MAÇTAN ÖNCE TRİBÜNÜ TERK ETTİ

Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile Beşiktaş'ı İzmir'de karşı karşıya getiren maç öncesi tribünde kontenjan krizi yaşandı.

Göztepe yönetimi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı tribünden takip etmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti.

Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" ifadesi yer aldı.

Koronavirüs pandemisinde tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadı'nda 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ KÜME DÜŞEN SON EKİP

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve Başkent ekibi küme düştü.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ekuban ve 87'de Afobe kaydetti. Gençlerbirliği'nin 52'de Ayite ile bulduğu gol puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 71'e çıkardı ve ligi 4. sırada tamamladı. 38 puanda kalan konuk Gençlerbirliği ise TFF 1. Lig'e düşen dördüncü takım oldu.

İKİ KRİTİK MAÇTAN NOTLAR

İzmir'deki ilk yarıda sahaya sakat Diabate dışında ideal karosuyla çıkan Göztepe daha etkin olan taraftı. Ndiaye'nin nefis kafası da üst direğe katıldı. Soner'in nefis frikiğini ise kaleci Ersin zorlukla kornere çldi. Kaptan Halil'le gelişen Göztepe ataklarını BJK defansını durdurmada zorlandı.

İzmir'de protokol krizi yaşandı. Göztepeli yöneticiler protokolden çekildi. Stat dışında da iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. BJK kafilesinin pandemi yasaklarına rağmen nasıl konvoy oluşturabildiği anlaşılamadı. Bazı Göztepe taraftarları da stat yakınında BJK konvoyuna tepki gösterdi.

İKİNCİ YARILAR HEYECAN FIRTINASIYDI

İkinci yarıların ilk 15 dakikasında Trabzon'da Gençlerbrliği beraberlik sayısını kaydederken bu yarıya hızlı ve atak başlayan GS de Halil ve Babel'in golleriyle öne geçen taraf oldu. FB ise Sosa'nın ayağından bir penaltı kaçırdı.

İzmir'de BJK 68'de penaltı kazandı. Fırat Aydınus'un kararını VAR da onayladı ve 69'da topu beyaz noktaya diken BJK'nın son haftalardaki yıldızı Gezzal takımını 2-1 öne geçiren golü kaleci İrfan Can ve topu ayrı köşelere göndererek kaydetti. 73'te gole yaklaşan taraf Josef'in yakın mesafeden kafasıyla BJK oldu ama kaleci İrfan Can iyi yer tutarak topu bloke etmeyi başardı. İki dakika sonra gelişen etkili konuk ekip atağında Gökhan'ın şutu üstten dışarı çıktı. İlk yarıda daha diri ve etkili olan taraf Göztepe iken bu yarıda oyunun kontrolü siyah beyazlılara geçti.

İstanbul'da GS 90+3'te Oğulcan ile üçüncü golü buldu ve bu skor ile GS-BJK arasındaki averaj farkı bire indi. Ancak BJK'nın attığı gol daha fazla olduğu için GS'nin iki gol daha bulması gerekiyor.

Kayseri'de ise FB 89'da kazandığı penaltıyı Valencia ile gole çevirerek skoru 1-1' getirdi.

Trabzon'da 2-1 kaybeden Gençlerbirliği gözyaşları arasında Süper Lig'e veda eden dördüncü takım oldu.