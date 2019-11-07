Fatih'te siyanür ile intihar eden dört kardeşin veresiye defteri: 2.260 lira borç

07.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:35

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan dört kardeşe yapılan ön otopside, kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı.

15 yıldır aynı evde oturdukları söylenen, yaşları 45 ile 60 arasındaki kardeşlerin oturduğu binanın altında bir bakkal dükkanı işleten Yusuf Deniz BBC Türkçe'ye, kardeşlerin 15 yıldır kendilerinden alışveriş yaptığını, son zamanlarda da maddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

"Her gün 6-7 tane ekmek alıyorlardı"

Deniz, evlerinde ölü bulunan kardeşlerden Oya Yetişkin'in kendisinden veresiye ile alışveriş yaptığını, genellikle ayın başında borçlarını ödediklerini, ancak birkaç aydır ödeme yapamadıklarını belirtti.

"Her gün 6-7 tane ekmek alıyorlardı. Bazen 10 tane aldıkları bile oluyordu. 2.260 lira veresiye borçları vardı." dedi.

"Cuma günü bana borcunu ödeyecekti, ödeyemedi, dedi ki 'Maaşıma haciz koymuşlar.' Pazartesi günü alışveriş yaptığında ertesi gün bana para vereceğini söyledi. Gelen giden olmayınca biz de merak ettik, telefonu açmayınca şüphelendik, çıktık baktık, sonra da polisi aradık" diye konuştu.

Dün gece saat 23.00 sıralarında adrese giden ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin'in cansız bedenlerini bulmuştu. Cesetlerde yoğun siyanür kokusu olduğu bildirilmişti.

Bakanlık yetkilileri: Bir yardım talebi ya da kaydı görünmüyor

Olay yerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, şimdiye kadar ulaştıkları verilere dayanarak, BBC Türkçe'ye dört kardeşin adına oluşturulmuş herhangi bir sosyal yardım talebine ya da kaydına rastlanmadığını söyledi.

Bakanlık yetkilileri, dört kardeşin yaklaşık üç yıl önce hayatını kaybeden annelerinden kalan yüklü miktar bir borcu ödemeye çalıştıklarını bildirdi.

Oya Yetişkin'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde model olarak çalıştığı, Yaşar Yetişkin'in motorlu kuryelik yaptığı ve kısa süreli işlerde çalıştığı öğrenildi. Kardeşlerden diğer ikisinin çalışmadığı, Cüneyt Yetişkin'in ise sara hastası olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Akşahin de şu ana kadar toplanılan bilgilere dayanarak hayatını kaybeden kardeşlerin İBB'den herhangi bir sosyal yardım almadıklarını aktardı.

Dairenin kapısı da elektriği de mühürlendi

Komşuların birbirini çok yakından tanımadığı, bazı dairelerin ofis olarak da kullanıldığı anlaşılan binanın birinci katında dört kardeşin yaşadığı dairenin kapısı olay yeri inceleme ekiplerinin ayrılmasının ardından mühürlendi.

Polislerin olay yerinden ayrılmasının ardından, Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ise BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ) ekipleri eve gelerek, 607,16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektriği kesti.

BEDAŞ, daha sonra yaptığı açıklamada dairenin elektriğinin kesilmesinin 'acı bir tesadüf' olduğunu ve elektriği kesen ekiplerin olaydan habersiz olduklarını belirtti, daireye yeniden elektrik verildiğini bildirdi.

"Çok gururluydular"

Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşı sahne sanatçısı Serpil Alkan, kardeşleri 33 yıldır tanıdığını, beraber de çalıştıklarını söyledi. Bir süredir geçim sıkıntısı çektiklerini bildiğini ve kardeşlerin bir süredir antidepresan kullandıklarını söyledi.

"Uzun süredir annelerinden kalan borcu ödemeye çalışıyorlardı, tüm ailenin ekonomik yükünü Oya taşıyordu, ancak yetişemiyordu. İş yerinde de sıkıntıları vardı" dedi.

Alkan, daha önce devletten sosyal yardım talebinde bulunmalarını tavsiye ettiğini ancak arkadaşlarının sosyal yardımı kabul etmediklerini söyledi. "Diyecek kelime bulamıyorum, böyle bir şey olmaması lazımdı. Yeşil kart alalım diyordum. İstemiyorlardı. Aç dolaşıyorlardı ama yardım istemediler." dedi

"Zaten memlekette onurlu insanlar ölmeye mahkum. Devlet yardımcı oluyor ama durumu iyi olanlara yardımcı oluyor. Kendilerini küçük düşürmek istemeyen insanlar gidip de yeşil kart almıyor. Ölmeye mahkum insanlarımız." diye konuştu.