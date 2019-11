Fatih Şahin: "(Terör örgütleri) Hepsi bir ahtapotun kolları gibi ülkemizi boğmaya çalışıyorlar"

23.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:43

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadele ettiğine işaret ederek, "Adeta hepsi bir ahtapotun kolları gibi ülkemizi boğmaya, devletimizi bölmeye çalışıyorlar. Ancak bu hain emellerine ulaşamayacaklar, ülkemizi bölemeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, bileğimizi bükemeyecekler bunun teminatı aziz milletimizdir." dedi.

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı'nın Altındağ ilçesinde yaptırılan yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, törendeki konuşmasına, şehitlere rahmet, gazilere sağlık, hayırlı ve uzun ömür temennisiyle başladı.

Güvenlik güçlerine ve askerlere yürütmekte oldukları terörle mücadelede "muzaffer" olmaları dileğinde bulunan Şahin, şöyle konuştu:

"Dünyada ülkemiz kadar çok sayıda terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yok. Bir taraftan PKK ve türevleri olan PYD/YPG, bir diğer taraftan FETÖ, bir diğer taraftan DEAŞ, DHKP-C, TİKKO, adeta hepsi bir ahtapotun kolları gibi ülkemizi boğmaya, devletimizi bölmeye çalışıyorlar. Ancak bu hain emellerine ulaşamayacaklar, ülkemizi bölemeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, bileğimizi bükemeyecekler bunun teminatı aziz milletimizdir. Bu güzel tablodur, birliğimizdir, beraberliğimizdir, kardeşliğimizdir, şehitlerimizdir, gazilerimizdir."

Türk milletindeki gaza ruhunun dünyadaki hiçbir millete nasip olmayan bir ruh olduğuna dikkati çekerek Yahya Kemal'in "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır." dizelerini hatırlatan Şahin, o kanın değişmediğinin, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'nün o hayasızca akınına karsı göğsünü siper eden aziz milletin asil duruşuyla ve teröre karşı yapılan mücadele ile gösterildiğini söyledi.

Türk milletinin varlığına kast edenlere karşı tarihin her döneminde gerekli cevabı verdiğinin altını çizen Şahin, "Çünkü biz, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, dini mübini İslam'a karşı saldırıldığında elindeki imkanlarla değil, yüreğindeki sarsılmaz imanıyla mücadele eden bir milletiz." diye konuştu.

Şehit yakınlarına ve gazilere seslenen Şahin, ne yaparlarsa yapsınlar onlara olan borçlarını layıkıyla ödeyemeyeceklerini belirterek, her zaman, her koşulda, her şartta emirlerine amade olduklarını, dün olduğu gibi bundan sonrada ne yapılması gerekiyorsa bütün imkanları seferber etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Şahin, vakfın yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, binayı vakfa tahsis eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya da teşekkür etti.

"İnanıyoruz ki bunların hepsi yeri ve zamanı geldiğinde alınacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kahraman güvenlik güçlerine, askerlere, özel harekat polislerine ve güvenlik korucularına üstün muvaffakiyetler diledi.

Devletin şu anda terörün her türlüsüne karşı her alanda topyekun bir mücadele sergilediğini belirten Destici, "Tabii ki mücadele böyle yapılmalı. Sadece dağda, sınır dışında teröristle değil, eğer belediyelerin, devletin içine sızdıysa Meclis'e kadar geldiyse oradakiyle de mücadele ediyor ve mücadele etmesi de en doğal hakkıdır." diye konuştu.

HDP'li belediyelere devletin haklı olarak görevlendirme yaptığını belirten Destici, "Onlar PKK'ya destek vermeye, teröre, teröriste sahip çıkmaya, her türlü maddi manevi kollamaya, gözetmeye başlayacak, teröre yardım edecek, devlet de bunu seyredecek mi? Elbetteki buna müdahale edecek." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de söz konusu belediyelere kayyum atanmasını desteklediklerini anımsatan Destici, "Bunların sadece görevden alınanları değil, şu anda alınmayanları da PKK'ya hizmet etmeye devam ediyor. Ama inanıyoruz ki bunların hepsi yeri ve zamanı geldiğinde alınacak." değerlendirmesini yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne de değinen Destici, harekata 'işgal" diyenlere, "hain" olduklarını söylemeye de sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Gazilere ve şehit ailelerine seslenen Destici, "Sizlere minnettarız. Bu vatan şehitlerimizin ve gazilerimizin omuzunda yükseldi. Bugün hür ve bağımsız bir şekilde müstakil bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak varlığımızı devam ettiriyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

Destici, gazi ve şehitlik mertebesinin, en yüksek unvan olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti mağlup edilemez ve dünya var oldukça, bu topraklarda Türk ve Müslüman varlığı da devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti devleti payidar olacaktır inşallah. Biz, bu vatan topraklarını bir emlak borsasından ya da bir masada pazarlık yaparak satın almadık. Şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin, gazilik mertebesine ulaşmasıyla aldık. Onun için bırakın vatanın bir parçasına, bir çakıl taşına göz dikenler bedel öderler, başka hiç bir sonuç elde edemezler."

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da vakfın kuruluş tarihi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin gazi ve şehitlerin hatırası olduğunu belirten Aylar, "Şehit olmak, gazi olmak var ama bu yoldan vatandan, milletten geri dönmek asla yok." dedi.

Bu vatana bedel ödediklerini, bunu yaparken hayallerini, uzuvlarını, kimisinin de evlatlarını bıraktığını anlatan Aylar, bundan onur duyduklarını söyledi.

Türk Devleti için gerektiğinde her zamanda uzuvlarını vermeye hazır olduklarını dile getiren Aylar, gerekirse şehit de olabileceklerini ama Türkiye'ye hainlerin asla ayak basmalarına asla müsade etmeyeceklerini ifade etti.

Aylar, kendilerine sahip çıktıkları için devlete ve Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya teşekkür etti.

Balcı'nın da selamlama konuşması yaptığı törende, konuşmaların ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı binası kurdele kesilerek açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Fatih Şahin: "(Terör örgütleri) Hepsi bir ahtapotun kolları gibi ülkemizi boğmaya çalışıyorlar"