Ünlü İtalyan ressamın Fatih portresi halkın ziyaretine açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Londra'da düzenlenen müzayededen satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in tablosu, Saraçhane'de bulunan başkanlık sarayında sergilenmeye başladı. İlk günden yoğun ilgi gören tablo 6 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in üç ünlü portresinden birisi olan tablo açık artırmayla satışa çıkarıldığı Londra'da 25 Haziran'da İBB tarafından 770 bin sterline (6 milyon 500 bin lira) satın alınmıştı. Söz konusu tablo, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde vatandaşlarca ziyaret edilmeye başlandı.

HES KODLU ZİYARET

Portre için Saraçhane başkanlık sarayındaki balo salonu yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrilirken, portreyi ilk gün görmek isteyen vatandaşlar, HES kodu ve ateş ölçümünün ardından içeriye alındı.

BAŞKA ESERLER DE SERGİLENİYOR

Sergi salonunda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı sah damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor.

Tabloyu inceleyen vatandaşların, eserleri fotoğraflamanın yanı sıra öz çekim yaptıkları da görüldüğü sergi, 6 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergiden görüntüler:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken