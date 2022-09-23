Fatih Çintimar Haberleri - Fatih Çintimar Kimdir - Haberler

Fatih Çintimar Haberleri
Fatih Çintimar haber, Fatih Çintimar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Atletizm Federasyonundan Dünya Atletizm Birliği'nin kararıyla ilgili açıklama Açıklaması
Türkiye Atletizm Federasyonu, kurumsallığını en iyi seviyeye getirmek istiyor
Trabzon haberi... Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek
Atletizm Turkcell Süper Liginde kadınlar ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü
Bingöl haber: Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde eden genç atletler yurda döndü
Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performanstan memnun
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Milli sporcu Ayça Fidanoğlu, kadınlar 1500 metrede gümüş madalya elde etti
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi
"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları başladı
"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" Erzurum'da düzenlenecek
TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret
(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor
SPOR Mardin'de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışması yapıldı
Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
Atletizm müsabakasında bayılan ve tedavi gören küçük Yağmur'a malzeme desteği
ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti
İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart günü 17. kez Tarihi Yarımada'nın caddelerini renklendirecek
Çintımar: 2023'ün Atletizm yılı ilan edilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz
GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ
Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, 13 belediyenin spor temsilcileriyle İzmir'de buluştu