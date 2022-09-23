Fatih Çintimar Haberleri - Fatih Çintimar Kimdir - Haberler

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Fatih Çintimar Haberleri

Fatih Çintimar haber, Fatih Çintimar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Atletizm Federasyonundan Dünya Atletizm Birliği'nin kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Atletizm Federasyonundan Dünya Atletizm Birliği'nin kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Fatih Çintimar - 23.09.2022
Türkiye Atletizm Federasyonu, kurumsallığını en iyi seviyeye getirmek istiyor

Türkiye Atletizm Federasyonu, kurumsallığını en iyi seviyeye getirmek istiyor

Fatih Çintimar - 16.09.2022
BALIKESİR - 14. İsmail Akçay Yol Koşusu yapıldı

BALIKESİR - 14. İsmail Akçay Yol Koşusu yapıldı

Fatih Çintimar - 04.09.2022
Trabzon haberi... Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek

Trabzon haberi... Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek

Fatih Çintimar - 01.09.2022
Turkcell Atletizm Süper Lig'de şampiyon ENKA

Turkcell Atletizm Süper Lig'de şampiyon ENKA

Fatih Çintimar - 29.08.2022
Atletizm Turkcell Süper Liginde kadınlar ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü

Atletizm Turkcell Süper Liginde kadınlar ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü

Fatih Çintimar - 26.08.2022
Bingöl haber: Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde eden genç atletler yurda döndü

Bingöl haber: Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde eden genç atletler yurda döndü

Fatih Çintimar - 07.08.2022
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı

Fatih Çintimar - 01.08.2022
Balkanları fethettiler

Balkanları fethettiler

Fatih Çintimar - 19.07.2022
81 ilde Birlik ve Beraberlik Koşusu

81 ilde Birlik ve Beraberlik Koşusu

Fatih Çintimar - 13.07.2022
Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performanstan memnun

Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performanstan memnun

Fatih Çintimar - 08.07.2022
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Milli sporcu Ayça Fidanoğlu, kadınlar 1500 metrede gümüş madalya elde etti

18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Milli sporcu Ayça Fidanoğlu, kadınlar 1500 metrede gümüş madalya elde etti

Fatih Çintimar - 06.07.2022
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

Fatih Çintimar - 04.07.2022
Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Fatih Çintimar - 25.06.2022
Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

Fatih Çintimar - 23.06.2022
Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek

Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek

Fatih Çintimar - 22.06.2022
Milli atlet Kayhan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'na odaklandı

Milli atlet Kayhan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'na odaklandı

Fatih Çintimar - 07.06.2022
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, sona erdi

7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, sona erdi

Fatih Çintimar - 05.06.2022
Erzurum'da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası nefesleri kesti

Erzurum'da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası nefesleri kesti

Fatih Çintimar - 05.06.2022
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi

Fatih Çintimar - 05.06.2022
Erzurum'da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası heyecanı başlıyor

Erzurum'da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası heyecanı başlıyor

Fatih Çintimar - 05.06.2022
Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı

Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı

Fatih Çintimar - 05.06.2022
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı

Fatih Çintimar - 04.06.2022
Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı

Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı

Fatih Çintimar - 04.06.2022
'7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası' müsabakaları başladı

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları başladı

Fatih Çintimar - 04.06.2022
Erzurum'da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası heyecanı başlıyor

Erzurum'da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası heyecanı başlıyor

Fatih Çintimar - 04.06.2022
'7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası' Erzurum'da düzenlenecek

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" Erzurum'da düzenlenecek

Fatih Çintimar - 02.06.2022
Özen son yolculuğuna uğurlandı

Özen son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Çintimar - 02.06.2022
Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı

Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı

Fatih Çintimar - 28.05.2022
Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Bursa'da tamamlandı

Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Bursa'da tamamlandı

Fatih Çintimar - 27.05.2022
TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret

TAF Başkanı Çintimar'dan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret

Fatih Çintimar - 24.05.2022
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

Fatih Çintimar - 15.05.2022
SPOR Manisa'da yarı maraton heyecanı

SPOR Manisa'da yarı maraton heyecanı

Fatih Çintimar - 15.05.2022
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın koşulacak

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın koşulacak

Fatih Çintimar - 14.05.2022
Çocuklar, atletizm şenliğinde doyasıya eğlendi

Çocuklar, atletizm şenliğinde doyasıya eğlendi

Fatih Çintimar - 13.05.2022
Dünya Atletizm Günü 81 ilde çocuk şenlikleriyle kutlandı

Dünya Atletizm Günü 81 ilde çocuk şenlikleriyle kutlandı

Fatih Çintimar - 11.05.2022
(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor

(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor

Fatih Çintimar - 09.05.2022
Maraton İzmir'de yeniden rekor kırıldı (Ek görüntü -2)

Maraton İzmir'de yeniden rekor kırıldı (Ek görüntü -2)

Fatih Çintimar - 17.04.2022
SPOR Mardin'de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışması yapıldı

SPOR Mardin'de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışması yapıldı

Fatih Çintimar - 16.04.2022
Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Fatih Çintimar - 13.04.2022
Atletizm müsabakasında bayılan ve tedavi gören küçük Yağmur'a malzeme desteği

Atletizm müsabakasında bayılan ve tedavi gören küçük Yağmur'a malzeme desteği

Fatih Çintimar - 06.04.2022
ŞANLIURFA - Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'ndan umutlu

ŞANLIURFA - Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'ndan umutlu

Fatih Çintimar - 04.04.2022
ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti

ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti

Fatih Çintimar - 30.03.2022
Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu

Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu

Fatih Çintimar - 23.03.2022
İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart günü 17. kez Tarihi Yarımada'nın caddelerini renklendirecek

İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart günü 17. kez Tarihi Yarımada'nın caddelerini renklendirecek

Fatih Çintimar - 21.03.2022
İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı düzenlendi

İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı düzenlendi

Fatih Çintimar - 21.03.2022
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Fatih Çintimar - 21.03.2022
Atletizmde 2022 yılı yoğun geçecek

Atletizmde 2022 yılı yoğun geçecek

Fatih Çintimar - 16.03.2022
TAF Başkanı Çintimar'dan Rus sporculara çağrı

TAF Başkanı Çintimar'dan Rus sporculara çağrı

Fatih Çintimar - 07.03.2022
Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı

Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı

Fatih Çintimar - 06.03.2022
RUNANTALYA'da binlerce koşu tutkunu yağmur durduramadı

RUNANTALYA'da binlerce koşu tutkunu yağmur durduramadı

Fatih Çintimar - 06.03.2022
17. Antalya Maratonu başladı

17. Antalya Maratonu başladı

Fatih Çintimar - 06.03.2022
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru

Fatih Çintimar - 03.03.2022
Turkcell'den atletizme desteğe devam

Turkcell'den atletizme desteğe devam

Fatih Çintimar - 25.02.2022
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Fatih Çintimar - 20.02.2022
42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

Fatih Çintimar - 20.02.2022
SPOR 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

SPOR 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Fatih Çintimar - 20.02.2022
Kıdemli atletler yemekte buluştu

Kıdemli atletler yemekte buluştu

Fatih Çintimar - 14.02.2022
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası

Fatih Çintimar - 06.02.2022
Spor federasyonlarından 21'inin başkanı değişti

Spor federasyonlarından 21'inin başkanı değişti

Fatih Çintimar - 04.02.2022
Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı

Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı

Fatih Çintimar - 01.02.2022
Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor

Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor

Fatih Çintimar - 27.01.2022
Milli atletlerin kampı İzmir'de başladı

Milli atletlerin kampı İzmir'de başladı

Fatih Çintimar - 24.01.2022
5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı

5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı

Fatih Çintimar - 09.01.2022
Atletizmde durmak yok

Atletizmde durmak yok

Fatih Çintimar - 04.01.2022
Karayazı Belediyespor Türkiye Şampiyonu

Karayazı Belediyespor Türkiye Şampiyonu

Fatih Çintimar - 30.12.2021
Çintımar: 2023'ün Atletizm yılı ilan edilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz

Çintımar: 2023'ün Atletizm yılı ilan edilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz

Fatih Çintimar - 29.12.2021
Atletizmde 2022 faaliyet takvimi kesinleşti

Atletizmde 2022 faaliyet takvimi kesinleşti

Fatih Çintimar - 28.12.2021
86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

86. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Fatih Çintimar - 27.12.2021
SPOR 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi

SPOR 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ödül töreni düzenlendi

Fatih Çintimar - 27.12.2021
SPOR 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da gerçekleştirildi

SPOR 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da gerçekleştirildi

Fatih Çintimar - 27.12.2021
TAF Teknik Kurulu, değerlendirme toplantısı yaptı

TAF Teknik Kurulu, değerlendirme toplantısı yaptı

Fatih Çintimar - 26.12.2021
TAF Başkanı Çintimar'dan 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi açıklamalar

TAF Başkanı Çintimar'dan 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi açıklamalar

Fatih Çintimar - 25.12.2021
Fatih Çintimar: Büyük Atatürk Koşusu'na katılım her yıl artıyor

Fatih Çintimar: Büyük Atatürk Koşusu'na katılım her yıl artıyor

Fatih Çintimar - 25.12.2021
Galatasaray'da hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 24 sporcu

Galatasaray'da hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 24 sporcu

Fatih Çintimar - 24.12.2021
Sporda 2021 böyle geçti: Ekim

Sporda 2021 böyle geçti: Ekim

Fatih Çintimar - 21.12.2021
3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nun sonuçları belli oldu

3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nun sonuçları belli oldu

Fatih Çintimar - 21.12.2021
Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde

Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde

Fatih Çintimar - 20.12.2021
Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde

Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde

Fatih Çintimar - 20.12.2021
Gazi Yarı Maratonu'nun ödülleri sahiplerini buldu

Gazi Yarı Maratonu'nun ödülleri sahiplerini buldu

Fatih Çintimar - 19.12.2021
Gaziantep'te 'Gazi Yarı Maratonu' tamamlandı

Gaziantep'te "Gazi Yarı Maratonu" tamamlandı

Fatih Çintimar - 19.12.2021
GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ

GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ

Fatih Çintimar - 19.12.2021
3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu

3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu

Fatih Çintimar - 19.12.2021
GAZİANTEP - 'Gazi Yarı Maratonu' başladı

GAZİANTEP - "Gazi Yarı Maratonu" başladı

Fatih Çintimar - 19.12.2021
Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, 13 belediyenin spor temsilcileriyle İzmir'de buluştu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, 13 belediyenin spor temsilcileriyle İzmir'de buluştu

Fatih Çintimar - 17.12.2021
Avrupa Kros Şampiyonası

Avrupa Kros Şampiyonası

Fatih Çintimar - 12.12.2021
Milli krosçular Dublin'e gitti

Milli krosçular Dublin'e gitti

Fatih Çintimar - 10.12.2021
Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda söz sahibi ülkelere meydan okuyor

Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda söz sahibi ülkelere meydan okuyor

Fatih Çintimar - 08.12.2021
2024 Paris hedefleri değerlendirdi

2024 Paris hedefleri değerlendirdi

Fatih Çintimar - 08.12.2021
Milli atletler, Avrupa Kros Şampiyonası için İrlanda'ya iddialı gidiyor

Milli atletler, Avrupa Kros Şampiyonası için İrlanda'ya iddialı gidiyor

Fatih Çintimar - 07.12.2021
Türkiye Atletizm Federasyonu, 2022 planını değerlendirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu, 2022 planını değerlendirdi

Fatih Çintimar - 02.12.2021
Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına seçildi

Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına seçildi

Fatih Çintimar - 26.11.2021
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