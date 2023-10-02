Türkiye Maraton Koşusu'nda Fatih Belediyesi ile İş Birliği

- 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu'nun basın toplantısı gerçekleşti

İSTANBUL - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşecek Türkiye Maraton Koşusu'nda, Fatih Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını söylerken, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik ise tüm vatandaşları koşuya davet etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 29 Ekim Pazar günü 10 kilometrelik 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirilecek. Maratonun basın lansmanı Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporcular ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Öncelikle Ankara'da yaşanan terör olayını kınıyorum. Cumhuriyetimizi nice 100 yıllar yaşatabilmek için mücadelemiz devam edecek. 100. yılımızda Fatih Belediyesi'nin yanında olmaktan ve işbirliği içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. Atletizm Federasyonumuz çatısı altında 230 yarış düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu organizasyon. İstanbul'un en güzel noktalarının böylesine güze bir organizasyona ev sahipliği yapacak olması çok güzel. Bu organizasyonda yarışmak için gelecek olan tüm sporculara başarılar diliyorum Türkiye Atletizm Federasyonu olarak yaşanılan deprem felaketinden etkilenen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 2 depremzede vatandaşımızı da bu organizasyonda yer alması için yarışma alanına getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak nice 100. Yıllarımızı kutlamayı Allah bize nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özçelik: "Bu güzel ve anlamlı günde herkesi yanımızda görmekten mutlu olacağız"

İsteyen her vatandaşın organizasyonda yarışabileceğini söyleyen Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, "Cumhuriyetimizi kolay elde etmedik. Atalarımız bizler rahat yaşayalım diye canlarını bu topraklar için feda ettiler. Biz de bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Maratonumuzda geri sayım başladı. 29 Ekim'de birçok atletin yarışacağı koşuya Sultan Ahmet Meydanı'nda start verilecek ve aynı alanda son bulacak. Fatih'te adeta bir Türkiye buluşması yapacağız. Profesyonel sporcular dışında katılmak isteyen vatandaşlarımızı da aramızda görmekten mutlu olacağız. Birçok şehirden yola çıkan atletleri, 29 Ekim'de Sultan Ahmet Meydanı'nda buluşmaya davet ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günde herkesi yanımızda görmekten mutlu olacağız" açıklamalarında bulundu.

29 Ekim'deki koşuya çok sayıda atletin yanı sıra vatandaşlar da katılım sağlayabilecek. Sultanahmet ve Eminönü parkurunda gerçekleşecek etkinlik kapsamında Cumhuriyet'in simge şehirleri olan Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum, Sivas, Amasya, İzmir, Samsun, Çanakkale ve Ankara'dan yola çıkan atletler, Sultanahmet'te yerlerini alacak.

Cumhuriyet Koşusu'nun finalinde dereceye girenlere çeşitli para ödüllerinin yanı sıra kupa ve sürpriz hediyeler verilecek.