Antalya'da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da yarın yapılacak Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Dokuma Park'taki toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics (WA) Üst Yöneticisi (CEO) Jon Ridgeon, organizasyonun elçisi dünya ve olimpiyat şampiyonu Robert Korzeniowsk, milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programdaki konuşmasında, Antalya'nın son dönemde çok sayıda turizm ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirtti.

Antalya'nın organizasyona ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını aktaran Şahin, "Sporların atası olan atletizm organizasyonunu yarın Antalya'mızda yapılacak. Hem Antalya hem de Türkiye için çok önemli bir organizasyon. Ev sahipliği için büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz. Böyle önemli ve büyük bir organizasyonun Antalya'da yapılmasını karar veren Dünya Atletizm Birliğine teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu hayata geçiren, büyük emek veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm Antalyalıları şampiyonaya davet ediyorum." diye konuştu.

Fatih Çintimar: "Yürüyüş adına dünyada bir tarih yazılıyor"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın, olimpiyatlara en fazla kota veren organizasyon olduğunu ifade etti.

Bu organizasyonu Türkiye'de düzenlemenin büyük bir onur olduğunu aktaran Çintimar, "Yürüyüş adına dünyada bir tarih yazılıyor. Bu tarihi dünya atletizmiyle birlikte Antalya'da yazacağız. Bu organizasyonu bize veren ve destek olan dünya atletizm ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Çintimar, Türkiye'nin çok büyük organizasyonlar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük olimpiyat kotası dağıtan organizasyonu olacak. Bunun başında olmaktan, bu ipi göğüslemekten son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Sporcularımız, umarım ülkemizde yaptığımız bu organizasyonda madalyalarla bunu taçlandırır. 25 takımın 23'ü kota alacak. Takım olarak Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'le yarışacağız. Salih ve Meryem'in takım kotası alması bize üç kota kazandıracak. Bunun dışında 20 kilometre kadın ve erkeklerde de Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Ayşe Tekdal, Şahin Şenoduncu ve Kader Dost sporcularımız yarışacak. Burada da inşallah kotalarını alarak olimpiyat yolunda ilerleyecekler. Hedefimiz buradan en az 5 kotayla ayrılabilmektir."

Ridgeon: "İlk defa büyük bir şampiyonada MIX bayrak yarışını göreceğiz"

WA Üst Yöneticisi Jon Ridgeon da şampiyonaya destek veren Türkiye Atletizm Federasyonu ile Antalya şehrine teşekkür etti.

Organizasyonun sporcular için önemli olduğuna dikkati çeken Ridgeon, "Bu yıl ekstra önemli çünkü bu yarış Paris 2024'e kota verecek. İlk defa büyük bir şampiyonada MIX bayrak yarışını da göreceğiz. Olimpiyata tanıtımı da ilk defa buradan yapacağız. Hepimiz bu yeni branşı görmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyanın en başarılı yürüyüşçülerini burada göreceğiz. Geçen yıl madalya kazanan 10 madalya sahibinin 9'u burada. Yarın üst düzey bir yarış izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Salih Korkmaz: "Umarım güzel sonuçlar alırız"

Milli atlet Salih Korkmaz, güçlü bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, "Umarım güzel sonuçlar alırız." ifadesini kullandı.

Milli atlet Meryem Bekmez de organizasyonun Antalya'da düzenleneceği için mutlu olduğunu anlatarak, "Ülkem adına tüm sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Organizasyonun elçisi dünya ve olimpiyat şampiyonu Robert Korzeniowsk ise "Kariyerimi bırakalı 20 yıl oldu. Atletizmin geldiği noktadan çok mutluyum. Yarın Paris 2024 için kota alacak sporcuları izlemekten keyif alacağım." değerlendirmesini yaptı.