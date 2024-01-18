Atletizmde olimpiyat hedefi kürsü

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Bundan önceki olimpiyatlarda biz katılımımızla övündük. O zaman sporcularımız gençti ve yeni başlamışlardı. Şimdi yeni kadromuzla, meyvesini toplama, madalya alma zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu olimpiyatta Türk atletizmi madalyalarını alacaktır." dedi.

Çintimar, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nde Türk atletizmin 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı hedeflerini anlattı.

Geçen yılın Türk atletizmin önemli dönemlerinden biri olduğunu belirten Çintimar, özellikle alt yaş kategorilerinin aldığı başarılarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı atletizm tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk defa Türkiye'de yaptıklarını hatırlatan Çintimar, "Bu organizasyonda Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa şampiyonu oldu. Ardından 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çocuklarımızın hem takım hem ferdi olarak aldığı altın madalyalar mutlu etti. Yüksek, uzun ve üç adım atlamada da alınan başarılar bizi mutlu ediyor diyebiliriz. Genel anlamda atletlerimizin performansları üst dereceydi." diye konuştu.

Çintimar, 2023 yılının atletizm camiası için olimpiyat hazırlığı açısından önemli olarak gördüğünü vurgulayarak, "Olimpiyat hedefinde olan tüm sporcularımız, performanslarını en üst seviyeye çekebilmek adına çalıştı. 2024 yılında da inşallah çocuklarımız ellerinden gelen en iyisini yapacaklar." ifadesini kullandı.

Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz'ın son durumunu hakkında bilgi veren Çintimar, "Bir ay Güney Afrika'da kamp yaptı. İki gün önce de tekrar Fransa'da kampa başladı. Olimpiyatın yapılacağı yerde bir aylık kamp yapacak. Daha sonra direkt olimpiyat kotası alabilmesi için birkaç yarışa katılacak. Tuğba'nın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve iyi bir noktada olduğunu biliyoruz." dedi.

"10 sporcumuz podyum grubu olarak değerlendirildi"

Olimpiyatlara katılmak için "ranking sistemi"nin getirildiğini dile getiren Çintimar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gidecek sporcularının tamamına yakınının özel kamplarda çalıştığını ifade etti.

Türk atletler, dünyada en iyi atletler nerede çalışıyorsa orada kamp yaptığına işaret eden Çintimar, şunlar söyledi:

"Sporcularımız bu kamplarda hem rakiplerini görüyorlar hem de ona göre kendilerini geliştiriyorlar. 10 sporcumuz podyum grubu olarak değerlendirildi. Podyum ekibi olarak değerlendirilen sporcularımız, tamamen 2023 yılı içerisinde yapmış oldukları dereceler ve başarı grafikleriyle belirlendi. Bu belirlenen çocuklarımızdan 5'i olimpiyat kotasını aldı. Diğer 21 sporcumuz da ranking sisteminde şu anda olimpiyat kotası içerisindeler. Ancak bu haftadan sonra koşulacak yarışlarla ranking sistemindeki çocuklarımızın yeri değişebilir, artabilir veya eksilebilir. Bu süreç 30 Haziran'a kadar devam edecek. Dolayısıyla biz o güne kadar sporcularımızın performanslarını belirleyecek yarışmaları tespit edip buralarda koşmalarını sağlayacağız."

"Sporcularımızın final şansı da madalya şansı da var"

Olimpiyatlarda hedefin kürsü olduğunu vurgulayan Çintimar, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan önceki olimpiyatlarda biz katılımımızla övündük. O zaman sporcularımız gençti ve yeni başlamışlardı. Şimdi yeni kadromuzun, meyvesini toplama, madalya alma zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu olimpiyatta Türk atletizmi madalyalarını alacaktır. Buna inanıyoruz. Yapılan istatistik çalışmaları neticesinde son üç olimpiyattaki derecelere göre, Eda Tuğsuz, Sultan Haydar, Kaan Kigen Özbilen, Ersu Şaşma, Salih Korkmaz, Necati Er, Alperen Acet, İsmail Nezir, Yasmani Copello, Tuğba Danışmaz ve 4x400 bayrak takımımız, final grubunda şansı olan sporcularımız. Bu saydığım 10 isim içerisinde her bir sporcumuzun final şansı da madalya şansı da var. Ramil Guliyev saydığım isimler içinde olmasa da Ramil gibi sporcunun her zaman podyum şansı olur."

"Antrenör sayıları ve illerde yapılan spor tesisleri de çok önemli"

Atletizmin daha iyi noktalara gelebilmesi için illerde ciddi sayıda atletizm antrenörünün istihdam edildiğini aktaran Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanlığına destekleri için teşekkür etti.

Altyapıda başarılı sporcularının bulunduğuna dikkati çeken Çintimar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ile Sporcu Eğitim Merkezi projelerinin daha fazla geliştirmesi bunda çok büyük etken. Ayrıca alınan antrenör sayıları ve illerde yapılan spor tesisleri de çok önemli. Buralarda çalışan hem antrenör hem de kulüplerimize destek veriyoruz. Bununla ilgili de çocuklarımızın daha da geliştirilmesine çalışıyoruz."

"Para atlet sayımız çok az, 20 sporcuyu geçmiyor"

Fatih Çintimar, para branşta sadece bedensel engelli sporcuların bünyelerine katıldığını belirterek, "Para atletlerimiz bize geçtiğinde şunu gördük. Para atlet sayımız çok az, 20 sporcuyu geçmiyor. Elit düzeyde 3-4 para atletimiz var. Diğer sporcularımız yeterince kamp, antrenman ve destek olmadığından belli seviyelere gelemediler. Bundan sonra şampiyonlarımızla birlikte olarak, olimpik veya paralimpik ayrımı yapmayarak, aynı imkanlarla destek oluyoruz. Şu anda iki paralimpik olimpiyat kotamız var. Umarım bunu da artırırız." şeklinde konuştu. ???????