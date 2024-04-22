Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da sona eren Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na ilişkin, "En fazla olimpiyat kotası dağıtılan bu şampiyonayı ülkemizde düzenlemek bizim için çok önemliydi. Türkiye'de düzenlenen organizasyonda takım kotası alabilmek son derece güzel oldu. Bu başarı şampiyonayı taçlandırdı." dedi.

Çintimar, Antalya'da EXPO 2016 alanında yapılan şampiyonaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcunun, kürsüye çıkmak ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele verdiğini ifade eden Çintimar, 20 kilometre mücadelesinde 90'ı kadın toplam 198, 20 yaş altı kategorisi 10 kilometrede 50'si kadın toplam 106, Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez düzenlenen karışık bayrak maraton yarışına ise 127 sporcunun katıldığını söyledi.

Çok önemli bir şampiyonayı geride bıraktıklarını anlatan Çintimar, "Burada bir tarih yazdık. Dünya tarihinde yürüyüşte olimpiyata kota veren organizasyonun ilkini ülkemizde yapmak çok önemliydi. Bundan sonra bu yarışma nerede yapılırsa yapılsın 'ilk yapılan yer' Türkiye ve Antalya olarak anılacak. En fazla olimpiyat kotası dağıtılan bu şampiyonayı ülkemizde düzenlemek bizim için çok önemliydi. Türkiye'de düzenlenen organizasyonda takım kotası alabilmek son derece güzel oldu. Bu başarı şampiyonayı taçlandırdı." diye konuştu.

"Şampiyonaya gelen herkes çok mutluydu"

Çintimar, organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hakemlerimize, gönüllülerimize, görev yapan tüm arkadaşlarımıza ve Antalya Valiliğine çok teşekkür ediyorum. İşin başından beri bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve tüm spor teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya'da olimpiyatlar için 70'in üstünde bir kota dağıtımı yapıldı. Olimpiyatlarda yürüyüş dalında yürüyecek sporcular 'Türkiye'de, Antalya'da seçildik' diyecekler. Şampiyonaya gelen herkes çok mutluydu. Bu kadar kolay olabileceğini hiç kimse tahmin etmiyordu. Parkurun her iki tarafı tamamen izoleydi. Sporcuların dikkati hiç dağılmadı. Doğanın, yeşilliğin ve EXPO gibi önemli bir mirasın içinde bu işi yapmış olmak onları da bizi de mutlu etti."

"25'i yabancı 70 basın mensubu organizasyonu yerinde takip etti"

Organizasyonun akreditasyon direktörü Burak Bastaban da Antalya'ya gelen hiçbir sporcu, antrenör ve gazetecinin mağdur olmaması için çalışmalara çok önceden başladıklarını belirterek, "Antalya'daki Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na 1900 kişinin akreditesini yaptık. Akreditelerle ilgili hiçbir olumsuz geri dönüş almadık. Akreditasyon sürecinde kimseyi bekletmedik. Gelenler strese girmeden kartlarını aldı. 25'i yabancı 70 basın mensubu organizasyonu yerinde takip etti. Gerçekten çok ciddi bir ilgi vardı." değerlendirmesini yaptı.

Milli atletler, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı

Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez ikilisi, yarışı 3.05.33'lik dereceleriyle 20. sırada bitirdi. Milli sporcular, bu sonuçla 22 takımın katacağı Paris 2024'e kota almayı başardı.