Türkiye Atletizm Federasyonu, Antalya'da Çocuk Atletizm Şenliği düzenledi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Antalya'da 750 çocuğa atletizmi eğlenceli bir şekilde tanıtmak amacıyla 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenledi.

Antalya Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen Çocuk Atletizm Şenliği'ne Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü İzzet Tekeli, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Doğan, milli takım koordinatörleri, milli takım antrenörleri, Antalya bölgesi antrenörleri ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Yürüyüş Şampiyonası etkinlikleri kapsamında Dünya Çocuk Atletizmi (Kids Athletics) şenliğini Antalya'da gerçekleştirdiklerine değindi. Başkan Çintimar, "Çocuk atletizmi, Dünya Atletizm Federasyonu'nun uluslararası alandaki en büyük gençlik projelerinden birisidir. Bu proje içerisinde 149 tane farklı oyun çeşidi var. 4-13 yaş arası farklı kategorilerde düzenlenen her oyun türü, onları eğlendirecek bir yapıyla yapılıyor. Dünya Atletizm Federasyonu'nun bunu yaparken de hedefi şu. Dünyadaki bütün sporcuların adının atlet olması hasebiyle buradan bütün spor branşlarına bir temel oluşturabilmek, bir spor kültürü oluşturabilmek, bir hareketlilik bilincini oluşturabilmek. Biz bu hareketlilik bilinciyle bu yıl sayın bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın da hareketlilik yılı ilan etmesiyle zaten yapmış olduğumuz bu faaliyeti çok daha büyüterek, çok daha geliştirerek 81 ilimiz ve ilçelerimizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 7 Mayıs da dünyada çocuk atletizm günü olacak. O gün de bütün Türkiye'de bu etkinliği yaparak dünyanın en çok çocuk atletizm etkinliği yapan ülkesi olmak istiyoruz" diye konuştu.

"50 bin civarında çocuğumuza ulaştık"

Bu projeyi büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Çintimar, "Şu an 50 bin civarında çocuğumuza ulaştık. Bu bizim için önemli bir şey. Buradaki birçoğunun lisansı yok ama bunlar ikinci kademeye geldiklerinde lisans çıkaracaklar. Lisanslarıyla bu eğitimleri yapacaklar. Çünkü çocuklarımızın eğitimi için günler öncesinde buralarda çocuk atletizmi eğitim kursları açtık. Bu kurslarda da 5 bin 700 civarında hocamız oluştu. Yine Milli Eğitim Bakanımız sayın Yusuf Tekin'e de sonsuz teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızda da halk eğitimler aracılığıyla 0-4, 4-7 ve daha üst gruplara halk eğitim merkezleri kanalıyla kurslar açılıyor. Bu kurslarda antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri görev alıyor. Bu belgeyi alan arkadaşlarımız buralarda kurs açarak hem kendilerine bir maddi kazanç sağlıyor, hem de çocuklarımıza faydalı oluyorlar. Bu da hem bizi hem toplumuzu hem de geleceğimizi mutlu ediyor. Çünkü burada gördüğümüz bu çocuklar ülkemizin geleceği, sporumuzun geleceği. Biz bunları buralarda en iyi şekilde çoğaltarak sayın bakanımızın hareketlilik projesi kapsamında da bunu daha da büyütmeyi, daha geliştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun sonunda yarışmalarda başarı gösteren çocuklara sertifikaları verildi. - ANTALYA