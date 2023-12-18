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Türkiye'de Yol Yarışları Hızla Büyüyor

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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'de yol yarışlarının hızlı gelişerek büyüdüğünü belirterek, bu yıl yol yarışlarında koşan kişi sayısının 300 bin civarında olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'de yol yarışlarının hızlı gelişerek büyüdüğünü belirterek, bu yıl yol yarışlarında koşan kişi sayısının 300 bin civarında olduğunu söyledi.

Çintimar, Gazi Yarı Maratonu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te güzel koşu organize edildiği ve katılımın yüksek olduğunu ifade etti.

Gaziantep'teki organizasyona 1500 sporcu ve 15 bin gencin katıldığına dikkati çeken Çintimar, Türkiye'de her geçen gün atletizme ilginin arttığını anlattı.

Çintimar, Türkiye'deki yol yarışlarına katılımın da gittikçe arttığına değinerek, "Türkiye'de yol yarışları çok hızlı gelişiyor ve büyüyor. Bununla alakalı özel bir çalışma yapıyoruz. Katılımcı sayısı da her geçen gün artıyor ve arttırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Geçmişte 5-6 yol yarışının düzenlendiğini anımsatan Çintimar, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda yol yarışlarında büyük bir yol alındı. Geçmişte yol yarışlarına yılda 50 bin civarında sporcu katılırdı ve bunlar sigortasızdı. Günümüzde ise 200'ü aşkın yol yarışı düzenleniyor. Önceden sağlık raporuyla katılım sağlanırdı, şu an katılımcıların müsabaka kapsamında sigortalarını yapıyoruz ve kayıt altına alıyoruz. Özellikle salgından sonra katılımcı sayısı çok yükseldi. Bu yıl koşan insan sayımız 300 bin civarında. Bu oran çok önemli. Yol yarışlarındaki katılımcı sayısını milyona çekmeyi hedefliyoruz çünkü biz bunu oraya çektiğimizde ülkemizdeki spor ve atletizm kültürünü tam anlamıyla oturtturacağız. O zaman yetenek taramamıza gerek kalmayacaktır. Böylelikle yetenekli sporcular ve gençler kendiliğinden çıkacaktır."

Yol yarışlarıyla başarı sağlanmak isteniyor

Yol yarışlarında organizatörlerin, belediyelerin, kurum ve kuruluşların önemli desteği olduğuna işaret eden Çintimar, atletizmin gelişmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Çintimar, yol yarışlarının atletizme katkıları bulunduğunu dile getirerek, "Yol yürüyüşü ve koşular, atletizm açısından bir altyapı ve temel oluşturuyor. Halka açık alanlardaki organizasyonları görerek insanlar koşmak istiyor. Örneğin Gaziantep'teki organizasyonda 15 bin çocuk vardı. Bunların hiçbirisi atlet değil ama bunlar burada atletleri seyrederek, 'ben de koşabilirim, yapabilirim, yeteneğim var' diyerek gelen ve koşan çocuklar vardı. Yol yarışlarındaki sayıyı arttırarak daha büyük başarılara elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Çintimar, spor ve atletizmin gençleri kötü alışkanlık ve çevreden uzaklaştırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Çintimar Gaziantep Türkiye Haberler

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