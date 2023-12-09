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Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 23 Atletle Temsil Edilecek

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 23 atlet temsil edecek. TAF Başkanı Fatih Çintimar, zorlu hava şartları ve parkurun sporcuları beklediğini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın yapılacak olan 29. U20, U23 ile Büyükler Kadın ve Erkek Avrupa kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 23 atlet temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) başkanı Fatih Çintimar, "Avrupa Kros şampiyonası günü hava şartları ve çok zor bir parkur bekliyor tüm sporcuları" dedi.

Sporcuların son çalışmasını yağmur altında gerçekleştirdiğini ve hava şartlarına alışmaya çalıştığını belirten TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Çok ağır ve zorlaştırılmış bir parkurda tüm sporcular yarışacaklar. İnanıyorum ki bu zor parkur ve hava şartlarına rağmen sporcularımız Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Balkan şampiyonasında olduğu gibi madalyalarla ülkemize dönecekler. Ferdi ve takımlarda başarılı olacak bir takımla buradayız. Türkiye'nin yükselen atletizm değerleri ve yıldızı burada da yükselmeye devam edecektir. Amacımız bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu yarışma sonunda ülkemizde gerçekleştirilecek olan Avrupa Kros Şampiyonası'nın temsili bayrağını burada Kepez Belediye Başkan Yardımcımız ile birlikte alarak ülkemize döneceğiz. Avrupa kros şampiyonasında yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu şampiyonaların en zor parkuru ve hava şartlarının çok zor olacağı bir yarışma olacak. Bu zor hava koşullarında yarışacak tüm ülkelere ve sporcularımıza tekrar başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarın TSİ 14.25'te ilk olarak U20 Kadınlar 5000 metre koşusu yapılacak. Millilerde Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak ve Esmanur Yılmaz piste çıkacak. U20 Erkekler 5000 metrede Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır, U23 Kadınlar 7000 metrede Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nur Sena Çeto, U23 Erkekler 7000 metrede Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan yarışacak.

Büyük Kadın ve Erkekler 9000 metre ile takımlar karışık mix bayrak 1500 metrede ise Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan, Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu ve Yunus Emre Akkuş madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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