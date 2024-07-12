Üye Girişi
Haberler

Paris 2024'te Türk atletlerinden madalya beklentisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda genç jenerasyonun ülkemizin yüzünü güldürecek dereceler elde edeceğine inandığını söyledi. Şu ana kadar 16 milli atletin Paris 2024'e kota aldığını belirten Çintimar, sporcuların olimpiyatlara madalya almaya gittiğini ve hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Paralimpik Oyunları'nda da 4 kotaya sahip olduklarını ve madalya beklentilerinin olduğunu belirtti.

MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Paris 2024, bütün branşlarda genç jenerasyonun olimpiyatı olacak. Genç jenerasyon, Paris 2024'te ülkemizin yüzünü güldürecek dereceler elde edecek. Buna canıgönülden inanıyorum." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na en çok sporcu (16) gönderen federasyon olan TAF'ın başkanı Fatih Çintimar, AA Spor Masası'na konuk oldu.

Şu ana kadar 16 milli atletin Paris 2024'e kota aldığını belirten Çintimar, erkeklerde Kayhan Özer, Berke Akçam, Yasmani Copello, Salih Korkmaz, Kaan Kigen Özbilen, Alperen Acet, Necati Er, Ersu Şaşma, Özkan Baltacı, Mazlum Demir; kadınlarda da Meryem Bekmez, Buse Savaşkan, Tuğba Danışmaz, Emel Dereli, Eda Tuğsuz ve Ayşe Tekdal'ın olimpiyatlarda madalya mücadelesi vereceğini söyledi.

Milli atletlerin yurt içi ve yurt dışındaki kamplarda olimpiyatlara hazırlandığını dile getiren Çintimar, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah sporcularımız olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. İnşallah olimpiyatlara madalya almaya gidiyoruz. Çünkü hedefimiz ve çalışmamız bunun için. Şu an çocuklarımız hazır. Form grafikleri, her şey ona göre planlandı. Bilimsel anlamda bir hazırlık yapıldı. Çocuklarımızdan olimpiyatta madalya bekliyoruz. İnşallah da Paris'te bunu gerçekleştireceğiz."

Çintimar, bir önceki olimpiyata giden kafilenin yüzde 40'ının Türkiye doğumlu olmayan sporculardan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu kafilemizde Türkiye doğumlu olmayan iki sporcumuz var. Sporcularımızın hepsi genç. Bu sporcularımız 2028'de de yarışacak, belki 2032'deki olimpiyata da katılacak. Bütün branşlarda Paris 2024, genç jenerasyonun olimpiyatı olacak. Genç jenerasyon, Paris 2024'te ülkemizin yüzünü güldürecek dereceler elde edecek. Buna canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

"Paralimpik Oyunları'nda da 4 kotamız var"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceğini anımsatan Çintimar, şunları kaydetti:

"Bizim şu anda Paralimpik Oyunları'nda da 4 kotamız var. Dört sporcumuz ülkemizi burada temsil edecek. Hem Hamide Doğangün hem de Muhammed Khalvandi'den madalya beklentimiz var. Rabia Cirit ve Abdullah Ilgaz'dan da final grubunda yarışmalarını bekliyoruz. Ayrıca bundan sonra da güçlü bir ekiple paralimpik sporcu sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Madalya kazanacak sporcu sayımızda ilerleyen dönemde artışı göstermek istiyoruz."

Fatih Çintimar, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, atletizm camiası ve diğer ilgilere teşekkür etti.

TAF'ın olimpiyat kadrosu

Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak milli atletlerin isimleri şu şekilde:

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Erkekler

100 metre: Kayhan Özer

400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Maraton: Kaan Kigen Özbilen

Yüksek atlama: Alperen Acet

Üç adım atlama: Necati Er

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Kadınlar:

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

Yüksek atlama: Buse Savaşkan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Karışık

Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir

Paris 2024 Paralimpik Oyunları

100, 400 ve 800 metre (T53): Hamide Doğangün

Cirit atma (F57): Muhammed Khalvandi

Gülle atma (F40): Rabia Cirit

Yüksek atlama (T47): Abdullah Ilgaz

Kaynak: AA / Spor

Fatih Çintimar Atletizm Türkiye Paris Spor Spor Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Bakmadan Geçme

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | TFF başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı! 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı? İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?
Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı

Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title