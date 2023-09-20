Türkiye Atletizm Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedeflerini açıkladı

TAF Başkanı Çintimar: Hedefimiz bir önceki olimpiyatın çok çok üzerine çıkabilmek

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- 2024 Paris Olimpiyatları'nın hazırlıklarına ilişkin konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Hedefimiz bir önceki olimpiyatın çok çok üzerine çıkabilmek. Hem puan olarak hem derece olarak hem de madalya olarak üzerinde olabilmek" dedi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda atletizm müsabakaları 1-11 Ağustos tarihlerinde Stade de France'de gerçekleştirilecek. TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin kadrosu, hazırlıkları ve son yıllardaki başarılarına ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

"ÜNİVERSİTE OYUNLARINDA YERİMİZİ YUKARILARA TAŞIDIK"

Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu olarak son 10 yılda aldıkları Avrupa, Dünya, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları gibi majör yarışmalardaki madalya sayılarının, Cumhuriyet tarihinde elde edilen madalya sayısının kat kat üzerinde olduğunu söyledi. Gençler kategorisinde daha önce sadece 1 alın madalya varken son 3 yılda 4 altın madalya kazandıklarını hatırlatan Çintimar, "5 gümüş ve bronz madalyalar almış durumdayız. 2021 yılındaki dünya gençlerde 1 altın, 1 gümüş madalya ile majör yarışmalarda toplam 14 madalya aldık. 2022 yılında takım olarak 212 ülkenin yarışmış olduğu dünya gençler şampiyonasında ülke puanı olarak yarışmayı 6'ncı tamamladık. 12 majör yarışmada 12 madalya kazandık. 2023 yılı, dünya üniversite oyunlarıyla birlikte çok ciddi bir ivme, çok ciddi bir madalya sayısı ile dünyada yerimizi daha yukarılara taşımış olduk. 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya ile Çin'in ardından takım olarak dünya 2'ncisi olduk. Şu ana kadar 30 madalya ile bu yıl devam ediyoruz. Daha cross yarışmaları var, liglerden aldığımız madalyalarla da yıl sonu bu madalya sayımız değişecektir" dedi.

"KOTANIN VERİLMEDİĞİ YERDE KOTA ALAMAZSINIZ"

Türk atletizminin olimpiyata doğru emin adımlarla gittiğini kaydeden Çintimar, şunları söyledi:

"Bu ekibin daha iyi olabilmesi için hep birlikte destek olmamız gerekiyor, çocuklarımıza moral vermemiz gerekiyor ki olimpiyatta başarı grafiğimiz yukarı çıksın. Olimpiyat kotası veya olimpiyat ekibi olan 90 kişilik sporcu grubumuz içinde bizim yetiştirdiğimiz, altyapıdan gelen çocuklarımız bunun tamamına yakını. Evet Yasmani var, Kaan var, bunlar bizim sporcularımız. Biz 2022 yılında yapmış olduğumuz toplantıda da dışarıdan sporcu transferini kapatmıştık. İnşallah kendi gençlerimizle, altyapıda daha fazla emek vererek yeni Ersular, yeni Tuğba'lar, yeni Necati'ler yeni Eda'lar çıkarabilmenin gayretindeyiz. Avrupa takımlar şampiyonasından sonra bazı gazeteciler 'A branşı federasyonu kota aldı ama atletizm kota alamadı' dedi. Orada kota verilmiyordu çünkü henüz açılmamıştı. Kotanın verilmediği bir yerde kota alamazsınız."

"HEDEFİMİZ BİR ÖNCEKİ OLİMPİYATIN ÜZERİNE ÇIKMAK"

Hedeflerinin olimpiyat olduğunu söyleyen Çintimar, "Olimpiyat tarihimizde 3 madalyamız var. Bu atletizm için bir eksiktir. Bu 3 madalya, birisi Ruhi Sarıalp, birisi Eşref Apak birisi de Yasmani Copello ile aldığımız madalyalar. Bir önceki olimpiyatta, biz madalya alamadık, 4'üncülüğümüzün, 6'ncılığımızın, 7'nciliğimizin olduğu bir olimpiyattı. Puan olarak bugüne kadarki en yüksek puana sahip olduğumuz olimpiyattı ve takım olarak 32'nci tamamladık. Hedefimiz bir önceki olimpiyatın çok çok üzerine çıkabilmek. Hem puan olarak hem derece olarak hem de madalya olarak üzerinde olabilmek" diye konuştu.

Çintimar'ın ardından bir sunum gerçekleştiren TAF Olimpik Performans Direktörü Doçent Doktor Işık Bayraktar, 2024 olimpiyatları, kota ve hazırlık sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Kota alan Kaan Kigen Özbilen, Salih Korkmaz, Ersu Şaşmaz ve Yasmani Copello'nun haricinde kota hedefi olan sporcuların en iyi performanslarına ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayraktar, 2024 Paris'te 11 sporcu ile podyuma çıkmayı amaçladıklarını söyledi.