Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK), Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği ve Fas Kurtuluş Ordusu Mensupları ve Eski Direnişçiler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle 24-25 Temmuz 2018 tarihlerinde Fas'ın Rabat şehrinde "Fas ve Türkiye: 500 Senelik Ortak Hafıza Sempozyumu" düzenlendi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan ve Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Durali Gürağaç'ın yanı sıra Fas'tan çok sayıda bilim insanının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, beş asra dayanan Türkiye-Fas ilişkilerinin dünü ve bugünü ele alındı. Rabat Milli Kütüphanesi'nde düzenlenen sempozyum, Fas Devlet Bakanı Lahcen Daoudi, Fas Kurtuluş Ordusu Mensupları ve Eski Direnişçiler Yüksek Komiseri El Mostafa El Ktiri, Türkiye Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve V. Mohammed Üniversitesinden Dr. Abderrahman el Moudden tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarıyla başladı.

TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, açış konuşmasında Fas'ın önemli değerlerinden İbn Rüşd'ün "Nerede olursak olalım ilim ana yurdumuzdur, cehalet ise yabancı bir yerdir" sözüne atıfta bulunarak yeryüzünde bilginin üretildiği önemli noktalardan birisi olan Fas'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye ve Fas'ın aynı medeniyetin evlatları olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, tarihi akış ve medeniyet kardeşliğinin yüz yıllardır birbirine bağladığı Türkler ve Faslıların, bu güçlü bağları bugün de sürdürdüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Turan, geçmişten bugüne Türkiye ve Fas ilişkilerini kapsamlı olarak ele almak üzere düzenlenen sempozyumun, iki ülke arasında öğrenci değişim programları ve akademik kurumlar arası iş birliği projeleriyle artan akademik ilişkileri güçlendirmesi temennisinde bulundu.

İki gün boyunca düzenlenen dört oturumda Vadisseyl Zaferi gibi iki ülkenin ortak tarihi olaylarının ve Oruç Reis, İbn Battuta gibi iki ülkenin ortak hafızasında yer edinen kişilerin ele alındığı etkinlik kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Osmanlı Arşivlerinde Fas-Türkiye İlişkileri" adlı sergi ziyarete açıldı. Türk halk oyunları ekibinin bir gösteri sunduğu etkinlikte, Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından kitap ve fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Sempozyum, değerlendirme oturumunun ardından sonuç bildirgesinin kaleme alınmasıyla sona erdi. Sempozyumda ele alınan Fas- Türkiye ilişkilerine dair değerlendirme yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, düşmanlık içermeyen bir tarihi, aynı manevi değerleri ve Akdeniz coğrafyasında beraber yaşama arzusunu paylaşan bu iki ülkenin, aralarında bulunan üç bin kilometreye rağmen komşu gibi olduğunu ifade etti. Sempozyumun sonuç bildirisinde ise Fas-Osmanlı-Türkiye ilişkilerinin tarihiyle ilgili araştırmaların desteklenmesi ve iki devletin arşivlerinde bulunan belgelerin paylaşılması çağrısı yapıldı. - ANKARA