Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen çocuk, kurtarıldıktan sonra hayatını kaybetti

Fas'ın Şafşavat şehrindeki Temurt bölgesine bağlı İğtan köyünde evinin yakınındaki 32 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan, kurtarma çalışmaları sonucunda 5 gün sonra düştüğü kuyudan çıkarıldı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmaları sonrası kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarılan Rayan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vefat etti. Küçük çocuğun cenazesi polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında oluşturulan koridorla ambulansa alındı.

FAS KRALI TAZİYELERİNİ İLETTİ

Küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fas Kralı 6. Muhammed taziyelerini belirtti. Başta ailesi ve kurtarma ekipleri olmak üzere sevindirici haber bekleyen herkes yasa boğuldu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan'a ulaşmak için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalınca Çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılması çalışmalarına başlandı. Kuyuya indirilen bir kamera yardımıyla Rayan'ın hayatta olduğu ancak yaralı olduğu tespit edildi. Ayrıca küçük çocuğun havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verildi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Rayan'ı kurtarma çalışmaları kısa zamanda Fas'ın en önemli gündem konusu olurken olay dünya basınında da geniş yer buldu. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Rayan için dua ederken sosyal medyada defalarca destek kampanyaları yapıldı. Haberlerin yayılması ile kazı alanında büyük bir kalabalık oluştu.

KAZIDA TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI

Buldozerler ve iş makineleri ile yapılan kazı, zeminden kaynaklanan zorluklar ve yer yer toprak kaymalarının yaşanması sebebi ile Cuma akşamına kadar devam etti. Daha sonra yatay düzlemde insan gücü ile elle kazılmaya başlandı. Olası toprak kaymalarına karşın büyük ve geniş borularla tünel yapılarak ilerlendi.