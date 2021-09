Ubisoft'un açık dünya birinci şahıs nişancı türündeki oyunu Far Cry 6'nın geliştirme süreci tamamlandı.

Far Cry'ın resmi Twitter hesabından oyunun kötü karakteri Anton Castillo'nun ağzından yayımlanan mesajla Far Cry 6'nın "gold" statüsüne ulaştığı, yani geliştirme sürecinin sona erdiği belirtildi. Böylece oyun çıkışına tarihine bir yaklaşık bir gibi süre kala blu-ray disklere basılmaya hazır hale geldi.

Far Cry 6, 7 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC ve Google Stadia platformları için çıkış yapacak. Bu tarihe kadar geliştirici ekip oyundaki hataları düzeltmeye devam edecek, ilk gün güncellemesi ve ek içerikler üzerinde çalışacak.

Hayali Yara adasında geçen Far Cry 6'da Dani Rojas isimli karakteri oynayacağız. Erkek ve kadın karakter seçiminin yer aldığı Far Cry 6'nın kötü karakteri adanın hakimiyetini elinde bulunduran diktatör Anton Castillo ya da nam-ı diğer "El Presidente". Libertad'a dahil olup Yara adasını özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız.

Anton Castillo, Breaking Bad ve diğer birçok yapımdan tanınan ünlü aktör Giancarlo Esposito tarafından canlandırılıp seslendiriliyor. Dani Rojas'ın kadın halini Türk asıllı Nisa Gündüz seslendiriyor.

Ubisoft Toronto önderliğinde ve diğer dokuz Ubisoft stüdyosunun desteğiyle geliştirilen Far Cry 6, serinin en geniş haritasına sahip oyun olacak. Yine serinin en geniş silah çeşitliliğini barındıracak. Oyundaki düşmanlar serinin önceki oyunlarının aksine birden fazla can barına sahip olacak.

Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

The post Far Cry 6'nın Geliştirme Süreci Sona Erdi appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri