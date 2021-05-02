Falcı Nur Fettahoğlu!

Dost meclislerinde fal isteklerini geri çevirmeyen Fettahoğlu, yorumları doğru çıkınca yakın çevresinde bir fenomene dönüşmüş. Her yorumundan sonra "Fala inanma, falsız da kalma" diyen Nur Fettahoğlu'nun 'fal fanatikleri' her geçen gün artıyormuş.

Dost meclislerinde fal isteklerini geri çevirmeyen Fettahoğlu, yorumları doğru çıkınca yakın çevresinde bir fenomene dönüşmüş. Her yorumundan sonra "Fala inanma, falsız da kalma" diyen Nur Fettahoğlu'nun 'fal fanatikleri' her geçen gün artıyormuş.

Ses ver Tarkan!

Serdar Ortaç, albümün stüdyo çalışmaları ve kayıtları için 350 bin TL'yi gözden çıkardı. Ancak detaylar netleştikçe maliyetin de artması bekleniyor.

Serdar Ortaç, "best of" albümü için ünlü isimlerle anlaşmaya başladı. Ünlü popçu, albümün prodüktörlüğünü üstlenen Ozan Çolakoğlu vasıtasıyla Tarkan'a da teklif götürdü.

Uzun süredir herhangi bir tribute albümünde yer almayan Tarkan'ın Serdar Ortaç'a ne cevap vereceği merak konusu.

Reklamın böylesi

Tolga Akış, sevgilisi Zeynep Bastık'ın klibinde kullandığı aracı satışa çıkardı. Siteye yüklediği araç fotoğraflarında sevgilisinin olduğu kareleri de kullanan Akış, Bastık hayranlarının tepkisini çekti.

Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış, sevgilisinin klibinde kullandığı aracını satışa çıkardı. Sosyal medyadan Bastık'ın olduğu görüntüleri kullanan Akış, "Efsane G kasa satılık be sonunda... Arabanın elimdeki tek adam akıllı görseli kliplerden. Reklamı en pahalı yapılan ilan bu şu an. Şarkısı var, klibi var" dedi.

Akış, notunda sevgilisine de şöyle seslendi: "Aşkım sen de kusura bakma. Aracı satınca sana bir hediye gelir, en sevdiğin çikolata." Sahibinden.com adlı sitede 1 milyar 720 milyon TL'ye satılığa çıkardığı aracın bu açıklama yazısını görenler ise "Yok artık, bu kadar da olmaz. Resmen sevgilisini kullanmış" diye yorumlar yaptı.

Pandemi zammı

İlhan İrem konser kaşesine zam yaptı. Ünlü müzisyen, pandemi sonrası sahneler açıldıktan sonra konser yapmak için teklif götüren organizatörlere, 200 bin TL istediğini söyledi. İrem'in 200 bin TL'lik talebine hangi organizatörün onay vereceği merak konusu.

İstanbul'suz olmaz

Tarık Tarcan'dan mesaj var. Bozburun'a yerleşen oyuncu, sosyal medya hesabından Taksim'deki tramvayın fotoğrafını paylaşarak İstanbul'a olan özlemini dile getirdi.

Uzun süredir İstanbul'a gelmediğini söyleyen oyuncu, "İstanbul'suz olmaz. İnsan özlüyor İstanbul'u. Antalya'da evim var, eğer satarsam Kuzguncuk'tan küçük bir ev almayı düşünüyorum. Bozburun'da yaşıyorum ama burada yazın hareketleniyor ama kışın hayat duruyor" dedi.

Gençliğini eşine borçlu

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formunu eşine borçlu. 66 yaşındaki müzisyen, yoga ve sağlıklı beslenme uzmanı Ayşe Köroğlu sayesinde düzenli spor yapıp sağlıklı besleniyor. Sık sık detoks da uygulayan Köroğlu, eşi sayesinde fit bir yaşam sürüyor.

Yeni projeye hazırlık

Bir süredir ekranda gözükmeyen Gökçe Bahadır, dijital dünyaya iş yapmak istiyor.

Yakında sürpriz bir projeye başlayacak olan Bahadır, şu sıralar evinin bahçesinde ve salona kurduğu spor aletleri ile günde 2 saat spor yapıyor.

Pandemi döneminde ruhunu dinlendirmeyi tercih eden oyuncu, yeni projesinde Barış Arduç'la birlikte kamera karşısına geçecek.

Kaynak: Hürriyet