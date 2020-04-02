Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni - Haberler
Koronavirüs, Manavgat, Köroğlu, Güncel

Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni

AKDENİZ Üniversitesi'ne (AÜ) 2 yeni fakülte binası kazandıracak 20 milyon liralık sözleşme, Manavgat Yükseköğretim Vakfı (MAYÖV) ile yapımcı firmayı temsilen Kahraman Köroğlu arasında imzalandı.

02.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni

AKDENİZ Üniversitesi'ne (AÜ) 2 yeni fakülte binası kazandıracak 20 milyon liralık sözleşme, Manavgat Yükseköğretim Vakfı (MAYÖV) ile yapımcı firmayı temsilen Kahraman Köroğlu arasında imzalandı. İmza töreninde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Manavgat'ta başka fakülte binasında eğitime devam edilen AÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile kurulumu için başvuruları yapılan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin yer alacağı, 18 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binanın yapımı için sözleşme imzalandı. Toplam tutarı 20 milyon lira olan ve 300 günde tamamlanması planlanan inşaat ihalesi için Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi. Hayırsever Gülten Çağıran'ı temsilen MAYÖV Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aydın, MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tatar, MAYÖV Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkililerle yapım ihalesini kazanan firma sahibi Kahraman Köroğlu imza törenine katıldı.

'İNŞAAT SÜRESİ 300 GÜN'Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı korunarak, gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklama yapan MAYÖV Başkanı Güneş, Manavgat'ta daha önce belediye tarafından yapımına hastane olarak başlanan ardından atıl kalan binanın AÜ'ye devredildiğini hatırlattı. Binanın tamamlanmasından sonra 2 fakültenin yer alacağını anlatan Güneş, şöyle konuştu: "2 fakülte birisi mevcut, hukuken kuruluşu tamamlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, diğeri de kuruluş için AÜ'yle protokol imzaladığımız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tanımladığımız yeni bir fakülte. Toplam 32- 33 bin metrekare alanda 18 bin 500 metrekare kapalı alanı içeren bir inşaat. Bu inşaatın mevcut hali, tüm maliyetin içerisinde yüzde 25'ine tekabül ediyor. İhalede normal koşullarda inşaat süresi 300 gün olarak belirlendi. Dünyadaki ve ülkemizdeki Kovid-19 pandemisi nedeniyle birtakım esnemeler ve farklı süreler olabilir."Eylül ayından bu yana ihale sürecini hazırlamak için çalışma yaptıklarını belirten Güneş, "Bu çalışmanın en önemli kısmı projelerin hazırlanması ve onaylanmasıydı. Projeler çizildi, onaylandı ardından biz idari ve teknik şartname hazırladık, ilan yaptık. İhale için 6 firma dosya aldı, 5 firma ihaleye katıldı. Kapalı zarf usulü ile ilk teklifler alındıktan sonra ihale açık eksiltme yöntemiyle yapıldı. En son 20 milyon liralık bedelle ihale Kahraman Köroğlu'na kaldı" dedi.3 FAKÜLTE, 1 MESLEK YÜKSEKOKULUManavgat'a 2 yeni fakülte kazandıracak binanın yapımı konusunda en başından bu yana girişimlerde bulunan MASİAD Başkanı Tatar ise "Geçirdiğimiz sıkıntılı süreçte Manavgatlılara ve Antalyalılara böyle güzel ve müjdeli haber vermekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Manavgat'ın üniversite ilçesi olması konusunda gerek vakıf gerek MASİAD olarak yıllardan beri bir mücadele ve çabanın içerisindeyiz. Bugün okullarımızın inşaatıyla ilgili yapım sözleşmesini imzaladık. İnşallah, bu proje en kısa zamanda tamamlanır, şu süreci de en kısa sürede atlatırız. Bu projeden sonra 3 fakültemiz ve 1 meslek yüksekokulumuz oluyor. İleride Manavgat Üniversitesi için farklı fakülteler yapılabilir" diye konuştu.Yapım ihalesini kazanan firma yetkilisi Kahraman Köroğlu da 35 yıldır inşaat işi yaptığını belirterek, "Bu işe gönül koydum. İnşallah iyi bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum" dedi.

İhalede hayırsever Gülten Çağıran adına yer alan, MAYÖV Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aydın da "Yaptığımız ihalenin ekonomik sorunu yok. Müteahhit firmanın da bu işe çok istekli ve maddi durumunun uygun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla belirlenen sürede yaklaşık 1 yıl gibi fakülte inşaatının bitmiş olacağını tahmin ediyorum. Manavgat Üniversitesi konusundaki fakülte eksiğimizi de böylelikle tamamlamış olacağız. İnşallah çok kısa bir sürede Manavgat Üniversitesi'nin de kanununu çıkarıp yolumuza devem ederiz, diye düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi Haberler
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haberler
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park...
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Basketbolcu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:28:53. #1.14#
title