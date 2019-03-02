Fadıloğlu: "Standartları Daha Yukarılara Çıkarmak İçin Çalışıyoruz"

Amaçlarının Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara çıkarmak olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, bu amaç doğrultusunda çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Düzenlenen bilgilendirme ve istişare ziyaretleri kapsamında kentte faaliyet yürüten 5 sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleriyle birlikte Şehitkamil Sanat Merkezi'ni (ŞSM) gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, katılımcıları hem yapıyla ilgili bilgilendirdi hem de sorularını yanıtladı.

Gerçekleştirilen programa; TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Hasan Özgür Girişken ve üyeler, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan ve üyeler, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Yunus Yener ve üyeler, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk ve üyeler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sinan Arslanoğlu ve üyeler katıldı.

DAHA YAŞANABİLİR BİR GAZİANTEP

İnceleme gezisinden sonra katılımcılara sunum eşliğinde Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmetleri anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında hak ettiği noktaya ulaştırma gayesiyle çalıştıklarını dile getirdi. Gaziantep'in katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlayacak altlığı oluşturma amacında olduklarını ifade eden Başkan Fadıloğlu, katılımcılara hitaben şunları söyledi:

"Görevde olduğumuz 10 yıllık zaman zarfında bir şeye dikkat ettik. Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz. Gaziantep; üreten, ihracat yapan bir şehir. Ancak ihracatımızın kilogram değeri maalesef 1 buçuk dolarda kalıyor. Şehrimizin katma değeri yüksek ürün üretebilmesi adına 150 doları yakalayacak bir kilogram değerine ihtiyacı var. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için de nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. Bizim belediye olarak iş üretilebilmek adına istihdamın önünü açacak kısıtlı imkanlarımız var. Ancak şehrin gelişimine yön vererek, 150 dolara çıkışı nasıl sağlayabiliriz düşüncesinin kaygısını taşıdığımız için yaşanabilir kentler için gerekli spekler neyse bunları adım adım yerine koymaya çalışıyoruz. Gaziantep, kendi çocukları nerede eğitim görürse görsün sonra memleketine dönüp, memleketine katkı sağlayan olarak bilinir. Ancak son dönemlerde çocuklarımızı yeniden memlekete getirmekte zorluk yaşıyoruz. Çünkü çocuklarımız dünyayı yakından tanıma imkanına sahip olunca, o standartları da burada bulamayınca çocuklarımızı buraya getirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bir başka şey de özellikle sanayi kuruluşlarımızda beyaz yakalı transferler yapmaya çalışıldığında İstanbul'da 1 birim alıyorsa Gaziantep'te 2 birim verseniz de buraya gelmiyor. Çünkü sorguladığı şeyler var. Buraya gelecek kişiler; istikrar, güvenlik, altyapı, sağlık, kültür, sanat eğitim, spor, çevre gibi konulara dikkat ediyor. İşte biz de belediye olarak bu konularda standartları daha yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz."

Etkinlik sonrası söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yürütülen hizmetler dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

ŞEHİTKAMİL SANAT MERKEZİ (ŞSM)

Toplam 5000 metrekare arsa üzerinde inşa edilen Şehitkamil Sanat Merkezi, 14.600 metrekare kapalı alana sahiptir. Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde; 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatlarıatölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı,5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, 1700 metrekare teras ve açık sergi alanları, Kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark (elektrikli araçlar için şarj istasyonu) bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler