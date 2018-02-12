Fadıloğlu, İlkokul Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelindeki ilkokul müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, eğitimin niteliğinin arttırılması yönünde atılacak adımların yanı sıra sorun ve talepler konuşuldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelindeki ilkokullarda görevli okul müdürlerini Dülük Tabiat Parkı'nda konuk etti. Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları ve ilçe genelindeki ilkokullarda görevli okul müdürleri katıldı.

Programda, yaşanan olumsuz durumlara karşın yöneticiler olarak çözüm odaklı çalışmalar yürütmeleri gerekliliği üzerinde duran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çözüm makamında olmaları dolayısıyla şikayet etme haklarının bulunmadığını vurguladı. Eğitim camiasının görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, eğitime olan yatırımlarının artarak devam edeceğini dile getirdi. Toplantıda müdürlerin yaşadıkları sorunları tek tek dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sorunları birlikte çalışarak aşacaklarını söyledi.

Etkinlikte okul müdürlerine hitap eden Fadıloğlu, "Öncelikle davetimize icabet ettiğinizden dolayı Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi olarak elimizden geleni ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetler memleketimiz içindir. Bu konuda da en önemli birim sizlersiniz. Özellikle evdeki en değerli varlığımız olan çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizlerin uğraşı neticesinde memlekete faydalı adam yetiştirmek için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Sizler akademik çalışmaların yanında sosyal faaliyetlerde de çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışırken, bizler de belediyenin imkanlarını sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze, Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Hakikaten çok sıkı bir iş birliğimiz var, bizim sosyal tesislerimizdeki okul öncesi eğitimlerimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüzden destek alıyoruz, yine el beceri kurslarımızda Halk Eğitim Müdürlüğümüzden destek alıyoruz, Kur'an-ı Kerim eğitimiyle ilgili de Müftülüğümüzden destek alıyoruz. Diğer tüm kurumlarla işbirliğimiz var ama bu 3 kurum bizim için çok önemli. Çünkü belediyecilik hizmetlerinde hangi noktaya gelirsek gelelim, eğitimsiz bireylerle bu işi devam ettireceksek, başarılı olma imkanımız yoktur" dedi.

"Dünya ile yarışabilecek nitelikte bireyler yetiştirme gayreti içerisinde olacağız"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise şöyle, "Bizler eğitimciler olarak yarınlarımızı emanet ettiğimiz kurumların yöneticileriyiz. 5 yaşında teslim edilip, 18 yaşına kadar her şeyiyle birebir ilgilendiğimiz, bizim elimizde şekillenen ve yarın önümüze yöneticiler olarak çıkacak olan evlatlarımızın eğitim gördüğü kurumların yöneticileriyiz. Dolayısıyla görevimiz ve sorumluluklarımız çok büyük. Tabi ki bu şuur ve anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle yaşadığımız coğrafyada ve şu bölgede en önemli görevimiz, büyük devlet olma yolunda iradesini ortaya koymuş, devletimizin yaşadığı veya bu süreçte karşı karşıya kaldığı problemlerin çözümünde dirayetli, şuurlu, değerleri ile barışık ve dünya ile yarışabilecek nitelikte bireyler yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. Özellikle çocuklarımızın sosyal, kişisel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlik ve projeleri de beraber yürütmek zorundayız. Bu anlamda Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Sağ olsunlar belediyenin tüm imkanlarını sorgusuz sualsiz hizmetimize sunuyorlar. Ben bu konuda Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Fadıloğlu, okul müdürlerinden gelen soruları cevapladı. Fadıloğlu, etkinlik sonunda okul müdürlerine çeşitli hediyeler armağan etti. - GAZİANTEP