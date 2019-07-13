'Facebook'a Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 5 milyar dolar ceza kesilecek'

ABD basını, Amerikalı yetkililerin kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlaller nedeniyle Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesmeye hazırlandıklarını bildirdi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Cambridge Analytica şirketinin 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde edindiğine ilişkin iddiaları araştırıyordu.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Federal Ticaret Komisyonu'ndaki kararın 3'e 2 ile alındığını söylediler.

BBC'nin ulaştığı Facebook ve Federal Ticaret Komisyonu yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Para cezası konusunda, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Facebook arasındaki pazarlık aylardır sürüyordu.

Federal Ticaret Komisyonu, iddiaların ortaya atılmasının ardından Mart 2018'de inceleme başlatmıştı.

Komisyon Facebook'u, kişisel verilerin paylaşılması konusunda kullanıcıları bilgilendireceği ve onların onayını alacağı konusunda 2011'de verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle cezalandırmak istiyordu.

Amerikan hükümetine bağlı Komisyon'un temel görevleri, tüketici haklarını korumak ve tekelleşmeye karşı mücadele etmek.

NYT: Daha büyük bir ceza verilmesini isteyen Demokratlar tepkili

New York Times gazetesinin haberine göre ceza, Facebook'a yönelik daha sıkı tedbirler alınmasını isteyen komisyondaki Demokratların tepkisini çekti.

Senatör Mark Warner, "Gizliliğin ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak için uygun bariyerler konması konusunda Federal Ticaret Komisyonu'nun ya gücü yetmiyor ya da isteği yok, Kongre'nin harekete geçmesinin zamanı geldi" açıklamasını yaptı.

ABD basınına konuşan kaynaklar, cezanın Adalet Bakanlığı tarafından nihayetlendirilmesi gerektiğini ve bunun ne kadar süreceğinin bilinmediğini söyledi.

Onaylanması halinde, Federal Ticaret Komisyonu'nun bir teknoloji şirketine verdiği en büyük meblağda para cezası olacak.

Haberlerin ardından Facebook'un hisseleri yüzde 1,8 değer kazandı.

Facebook ceza için 3 milyar dolarlık bir fon oluşturduğunu, kesilecek cezanın .

Cambridge Analytica skandalı nedir?

Cambridge Analytica, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi.

İngiliz The Observer gazetesi, 2014 yılında 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli akademisyen Aleksandre Kogan ve şirketi Global Science Research tarafından toplandığını yazdı.

Aleksandre Kogan, bilgileri internet sitesindeki bir uygulama aracılığıyla topladı. Kişilik testini yapmaları için ücret ödenen Amerikalıların ve bu kişilerin Facebook arkadaşlarının verileri ele geçirildi.

Kogan, Cambridge Analytica'yla bu bilgileri paylaşmak için bir anlaşma yaptı. Ama Facebook'ta usulsüz veri toplandığı iddialarını ifşaa eden Christopher Wylie, bu kişisel bilgilerin çoğunun izinsiz ele geçirildiğini söylüyor.

Wylie, Cambridge Analytica'nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığını ifade etti ve sistemi 'tam teşekküllü propaganda makinesi' olarak tanımladı.

Şirket ise usulsüzlük yaptıkları iddialarını reddetmiş ve verilerin hiçbirinin ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanılmadığını söylemişti.

Veri ihlali yapıldığı iddialarını reddeden Facebook, Kogan'a bilgilere erişebilmesi için izin verildiğini söylemişti.

Fakat Kogan, verileri Cambridge Analytica'yla paylaşarak ticari amaçla kullanıp ruhsat şartlarını da ihlal etmiş oldu.

Facebook, "İnsanlar bilerek bilgilerini paylaştılar, herhangi bir sisteme girilmedi, şifreler ve hassas bilgiler çalınmadı veya hacklenmedi" dedi.

Sosyal paylaşım ağı, meseleden 2015 yılında haberdar olduklarını belirtip uygulamayı kaldırdıkların söyledi, verilerin de silinmesi talebinde bulundu.

Cambridge Analytica'nın ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) kararının alınmasında etkili olduğu iddia ediliyor.

Suçlamaların ardından Cambridge Analytica şirketi kapatıldı.