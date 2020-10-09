Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?
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Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?

09.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:39
Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?

Yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Ezhel, yeni şarkısını paylaştı. Kısa sürede trendlere giren şarkının sözleri neler? Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri nedir? Ezhel kimdir?

Ünlü rapçi Ezhel yeni parçasını sevenleriyle buluşturdu. Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri nelerdir? Ezhel kimdir, nereli?

EZHEL ALLAH'INDAN BUL SÖZLERİ

Kötü insanlar kötü

Bunu aklım almaz hiç

Otu boku yargılarlar

Bizi kötü algılarlar

Hatta ne yaparsan yap

Memnun edemezsin kimseyi aynı anda

Bir sürü küfür de saydım ama

Hiçbiri bir türlü etmez fayda

Yani ne desem boş

İstediğin kadar et beni linç

Edemezsin beni parça pinçik

Hain dolu etraf hıncahınç

Aynı anda duyarlar övünç

Derler şimdi "*** kalktı"

Düşman dolu önüm arkam

Diyecek yok sözüm artık

Derim Allah'ından bul

Allah'ından bul

Ben seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Derim Allah'ından bul

Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?

Cam gibiydim kırdılar beni

Keskinleştim oldum çok keskin

İki kişiden fazla yok dostum

Hepinizde Salieri Kompleksi

Resmen içi ekşi işi eksik hepsinin

Uğraşamam bile her günüm action

Yerimde olsan bir gün bile duramazdın

Elimde olsa sana verirdim aklımı

Değilim haklı peki değilim haklı

Alayı salak mı lan? Beynim aktı

Eğri doğru ne ki? Kim taktı?

Herkes bir şeyler der

Allah'ından bul

Dışardayım ama bak zihinler hapis

Takamam sizleri yakarım cannabis

Silahım müzikken olamam terörist

Allah'ından bul

Allah'ından bul

Ben seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Derim Allah'ından bul

Ben seni bulmadan önce

Seni bulmadan önce

Ben seni bulmadan önce

Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?

EZHEL KİMDİR?

Sahne adı Ezhel olan Ömer Sercan İpekçioğlu 1 temmuz 1990 yılında Ankara'da doğdu.

İlk albümünü 2017 yılında çıkarmıştır. Müziğinin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlayan rapçi geniş kitlelere sosyal medya ile ulaşmıştır. Kısa sürede milyonlara kendini dinletmeye başlayan genç rapçi şarkılarında Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü yansıtıyor.

Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ezhel, Gitar, piyano, ney, def ve darbuka çalabilmektedir.

Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rap'in önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.

Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur.

Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.

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