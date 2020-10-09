Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?
Yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Ezhel, yeni şarkısını paylaştı. Kısa sürede trendlere giren şarkının sözleri neler? Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri nedir? Ezhel kimdir?
Ünlü rapçi Ezhel yeni parçasını sevenleriyle buluşturdu. Ezhel - Allah'ından Bul şarkı sözleri nelerdir? Ezhel kimdir, nereli?
EZHEL ALLAH'INDAN BUL SÖZLERİ
Kötü insanlar kötü
Bunu aklım almaz hiç
Otu boku yargılarlar
Bizi kötü algılarlar
Hatta ne yaparsan yap
Memnun edemezsin kimseyi aynı anda
Bir sürü küfür de saydım ama
Hiçbiri bir türlü etmez fayda
Yani ne desem boş
İstediğin kadar et beni linç
Edemezsin beni parça pinçik
Hain dolu etraf hıncahınç
Aynı anda duyarlar övünç
Derler şimdi "*** kalktı"
Düşman dolu önüm arkam
Diyecek yok sözüm artık
Derim Allah'ından bul
Allah'ından bul
Ben seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Derim Allah'ından bul
Cam gibiydim kırdılar beni
Keskinleştim oldum çok keskin
İki kişiden fazla yok dostum
Hepinizde Salieri Kompleksi
Resmen içi ekşi işi eksik hepsinin
Uğraşamam bile her günüm action
Yerimde olsan bir gün bile duramazdın
Elimde olsa sana verirdim aklımı
Değilim haklı peki değilim haklı
Alayı salak mı lan? Beynim aktı
Eğri doğru ne ki? Kim taktı?
Herkes bir şeyler der
Allah'ından bul
Dışardayım ama bak zihinler hapis
Takamam sizleri yakarım cannabis
Silahım müzikken olamam terörist
Allah'ından bul
Allah'ından bul
Ben seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Derim Allah'ından bul
Ben seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Ben seni bulmadan önce
EZHEL KİMDİR?
Sahne adı Ezhel olan Ömer Sercan İpekçioğlu 1 temmuz 1990 yılında Ankara'da doğdu.
İlk albümünü 2017 yılında çıkarmıştır. Müziğinin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlayan rapçi geniş kitlelere sosyal medya ile ulaşmıştır. Kısa sürede milyonlara kendini dinletmeye başlayan genç rapçi şarkılarında Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü yansıtıyor.
Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ezhel, Gitar, piyano, ney, def ve darbuka çalabilmektedir.
Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.
Türkçe rap'in önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.
Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur.
Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.