Eyüpsultan'da sosyal medya yayınlarının konuğu Anjelika Akbar oldu

Eyüpsultan'da sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programa ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar konuk oldu.

Eyüpsultan'da sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programa ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar konuk oldu. Programda konuşan Akbar, korona virüs salgınıyla ilgili "Bu hadisenin böyle Ramazan'a denk gelmesi de bir hikmet. İstanbul'a ilk geldiğimde bu şehre aşık olmuştum, Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.

Ramazan'ın 12. gününde saat 18: 00'de sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda, Enes Yıldırım'ın konuğu, ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar oldu. Rusya'da en iyi genç besteci seçilen sanatçı Anjelika Akbar, nasıl bir ailede doğup büyüdüğünü bunun sanatçı kimliğine katkılarını anlattı. 30 yıldır İstanbul'da yaşayan Anjelika Akbar, sanata olan eğilimini aileden aldığını, seçimini daha kolay yaptığını söyleyerek samimi açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Bana nerelisin dediklerinde çok zorlanıyorum. Geniş ve farklı bir ailem var. Ben sadece insan olmaya çalışıyorum. Sanatımda da kucaklaşmayı getirmeye çalışıyorum. Doğu ve Batı sanatını sevgi potasında bir araya getirmeye çalışıyorum. Doğu müziği kalbin, Batı müziği aklın ürünüdür. En güzel formülse düşünen kalp, hisseden akıldır. ve her insan bir bestedir" dedi.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Duygusal anların yaşandığı programda, Anjelika Akbar, Türkiye'ye yerleşme sürecini anlattı. Sovyetler Birliği dağılmadan Türkiye'ye geldiklerini ifade eden sanatçı şöyle devam etti, "30 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bu hadisenin böyle Ramazan'a denk gelmesi de bir hikmet. İstanbul'a ilk geldiğimde bu şehre aşık olmuştum. Neye aşık oldun diye sorsanız bilmiyorum derdim ama bu şehirde yaşadığım duygular çok başkaydı. Burada gönül bağı var. İlginçtir ki gönül kelimesinin başka dillerde de karşılığı yok. Türkiye'yi çok seviyorum. Burası çok güzel detayların olduğu bir ülke" diye konuştu.

Tarihçi - Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaştığı programda, Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlattı. Programda ayrıca Halit Törün Kuran-ı Kerim okurken, Hacivat - Karagöz gösterisi, Cengiz Gökdemir ile Ali Metin Özdemir'den tasavvuf müziğinin eserleri ve ilahiler yer aldı. Ramazan Mutfağı köşesinde ise Şef Doğa Çitçi, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden örnekler sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA