Eyşan kimdir? Eyşan karakterini kim canlandırdı? Eyşan Ezel'e ne yaptı? Ezel Ömer mi?

Ezel dizisinde hayat verdiği Eyşan karakteri ile hafızalarda yer eden Cansu Dere, Sadakatsiz dizisindeki rolünün ardından Eyşan karakteriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Eyşan kimdir? Ezel dizisi ne zaman yayınlandı? Ezel kaç bölümdü? Ezel dizisinin konusu nedir? Ezel oyuncuları kimler? Eyşan Tezcan Atay detayları...

Türk Televizyon tarihinin unutulmayan dizilerinden biri olan Ezel'in unutulmayan bir de karakteri vardır: Eyşan. Hala sık sık gündeme gelen Eyşan kimdir? Eyşan karakterini kim canlandırdı?

Türk dizilerinde pek çok probleme davetiye çıkaran kadın karakter gelip geçti hatta geçiyor... Bu kadınlar hep suçlandı. Hepsi de birbirinden güzeldi ve kıvrak bir zekaya sahipti. Bu kadınların en çok bilineni ise Eyşan'dı. Peki kim bu Eyşan?

EYŞAN KİMDİR?

Ezel dizisinin unutulmayan karakteri olan Eyşan, Ezel'in asla vazgeçemediği aşkı diyebiliriz. Tam adı ise Eyşan Tezcan Atay'dır. Dizinin yayında olduğu dönemde Eyşan izleyiciler tarafından izleyicilerin nefretini kazandı diyebiliriz. Şimdi ise biraz esprili biraz ise kırgın hatırlanmaya devam ediyor.

Geçmişiyle bugünü arasında git gel yaşayan Eyşan karakteri, çok sevdiği kardeşi Bahar için aşkı Ömer'den vazgeçmiştir. Bu gözü kara karakter, geçmişteki ihanetinden bir türlü kurtulamaz sürekli onunla yüzleşmek zorunda kalır. Kocasının en yakın arkadaşı olan Ezel (eski aşkı olan Ömer) ile arasında yaşanan yakınlaşma da diziye çok farklı bir olay katacak.

EYŞAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRDI?

Eyşan karakterine hayat veren isim Cansu Dere oldu.

EZEL DİZİSİ KONUSU

1. sezon (2009 - 10)

Ömer Uçar (İsmail Filiz), bir tamirhanede çırak olarak çalışmakta ve ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat sürdürmektedir. Babası Mümtaz Bey (Beyazıt Gülercan) marangoz ve aile şerefine çok dikkat eden, dürüstçe yaşamayı kendine ilke edinmiş bir insandır. Annesi Meliha Hanım (İpek Bilgin) görme engelli ama sezgileri çok kuvvetli bir kadındır. Ömer etrafındakilere çok çabuk inanan ve güvenen birisidir. Tamirhanedeki abisi saydığı Kerpeten lakaplı Ali (Barış Falay) ve çocukluk arkadaşı Cengiz (Yiğit Özşener) en yakın arkadaşlarıdır. Ve bir de uğruna canını verebileceği, âşık olduğu Eyşan'ı (Cansu Dere) vardır.

Bu üç arkadaş bir gün Ömer'e ihanet eder ve Ömer cezaevine girer; burada karşısına Ramız Dayı (Tuncel Kurtiz) lakaplı bir adam çıkar.

2. sezon (2010-11)

Ezel (Kenan İmirzalıoğlu), ilk sezonun sonunda eski arkadaşlarını yeterince cezalandırdığına inandıktan sonra gerçek kimliğini açıkladı. Bununla birlikte, ikinci bir olay örgüsü öne çıkmaya başladı ve birinciyle iç içe geçti. Ramiz Karaeski'den (Tuncel Kurtiz) daha güçlü biri ortaya çıktı: Kenan Birkan. (Haluk Bilginer) Ayrıca Ramiz ve Kenan'ın 30 yıl önce birbirlerinin en iyi dostları olduğu ve ortak aşkları Selma Hünel (Nurhan Özenen) yüzünden acı bir şekilde ayrı düştükleri de ortaya çıktı. Ramiz dayının Ezel'i oğlu gibi gerçekten sevmesine rağmen onu yetiştirmesinin bir nedeni de Kenan'la savaşmasına yardım edecek iyi ve güvenilir bir sağ kolu yaratmaktı. İkinci ve son sezon nihai bir sonuca doğru yol alırken olay örgüsü hızla ilerledi.

EZEL KAÇ BÖLÜM?

Çok sevilen Ezel dizisi 2 sezon, 71 bölümden oluşmaktadır.

EZEL NE ZAMAN ÇEKİLDİ? EZEL KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Dizi 2009 - 2011 yılları arasında çekildi.

EZEL OYUNCULARI

Kenan İmirzalıoğlu Ezel Bayraktar

Cansu Dere Eyşan Tezcan

Yiğit Özşener Cengiz Atay

Barış Falay Ali Kırgız - Lakabı Kerpeten'dir.

Burçin Terzioğlu Azad Karaeski/Kırgız Ramiz'in kızı.

Tuncel Kurtiz Ramiz Karaeski/Dayı Ömer'in akıl hocası, Dayı'sı.

Nurhan Özenen Selma Hünel Ramiz Karaeski'nin sevdiği kadın.

Haluk Bilginer Kenan Uğurlu/Birkan Ramiz'in İstanbul'a geldikten sonraki ilk arkadaşı.

Sarp Akkaya Tevfik Zaim Her yerde adı geçen Dayının baş adamı.

Bade İşçil Şebnem Sertuna/Zaim Ezel'in yanında onun asistanlığını yapan kadın.

Sedef Avcı Bahar Tezcan Eyşan'ın kız kardeşi.

Salih Kalyon Serdar Tezcan Eyşan'ın babası ve kötülüğün saf dehası.

Berrak Tüzünataç Bade Uysal Ezel'in sırdaşı ve Eyşan'dan sonra aşık olduğu kadın.

Rıza Kocaoğlu Temmuz Kenan Birkan'ın baş tetikçisi.

Kıvanç Tatlıtuğ Sekiz Ramiz'in torunu.

EZEL ÖMER Mİ?

İki sezon boyunca, milyonlarca izleyiciye ekran başına kilitleyen, bir televizyon dizisi olmanın çok ötesine geçen 'Ezel', hafızalarda derin izler bırakarak veda ediyor. Efsane karakterleri, adeta her cümlesi hayat dersi niteliğindeki replikleri ve nefes kesen sahneleriyle Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına giren 'Ezel'le ilgili ayrıntıları bir araya getirdik.

Her şey, 'Dayı'nın planı çıkacak ve dizide ölen ama aslında ölmeyen herkesle birlikte 'Ezel'in karşısına çıkıp "İntikam böyle bir şey işte kardeş" diyerek Ömer Hayyam'dan bir rubai patlatacak...

'Ezel' aslında 'Ömer' değil, hapiste 'Dayı tarafından, Ömer olduğuna inandırılan hafızasını kaybetmiş bir gençtir. Finalde 'Ezel', 'Ömer' olmadığını fark edecek.

'Eyşan'ın, 'Ezel' ile birlikte 'Cengiz'den kurtulmak adına oynadığı bir oyun... Fragmandaki mezar taşını da buna bağlıyorum. 'Eyşan' öldü, 'Ezel' de ölmüş gibi yapacak. 'Ömer', 'Eyşan' ve 'Can' mutlu sonda buluşacaklar...

İçimden bir ses 'Dayı' dönecek diyor. Yani adam öldü ve sonra 'Ezel'in onu gömdüğünü gösterdiler. Dayı bu... Bir cenaze töreni bile göremedik. O sahnelerden sonra da 'Ezel', 'Kenan'ın adamı olan 'Kaya'yı öldürmek için rol yapmıştı. Acaba 'Dayı'nın öldüğü konusunda da rol mü yaptı?

ÖMER YÜZ NAKLİ YAPILMIŞ OLABİLİR Mİ?

'Dayı', 'Kenan'dan intikam almak için 'Mümtaz Amca', 'Mert', 'Eyşan', 'Cengiz' ve 'Ali'yi; 'Ömer' hapiste iken öldürüp onların yüzlerini kendi adamlarına nakil yapar, bunlar oyundan haberdardır. Fakat 'Ezel' bunu ancak finalde öğrenebilecek..