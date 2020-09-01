Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler
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Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler

Sonbaharın habercisi Eylül ayının gelişiyle anlamlı ve duygu dolu Eylül sözleri araştırılıyor. Mevsim değişikliğini simgeleyen Eylül, bazıları için de heyecan dolu aylardan biridir. Bu ayda, doğada kimi değişiklikler yaşanır. İşte, Eylül ayı ile ilgii sözler, resimli Eylül ayı sözleri...

Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler
01.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:42

Eylül ayının gelmesiyle yaz ayının sonuna gelindi. Böylelikle doğa da yeni dir döneme girmiş oldu. Yaz ayı ile yeşeren ağaçlar, Eylül ile birlikte sararmaya başlayarak kendini yenileme sürecine girer. Şarkılara, şiirlere, kitaplara konu olan Eylül ayı resimleri de haberimizde.

EYLÜL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Kasımı yaşayamıyorsan eylülde kalmışsındır. -Kahraman Tazeoğlu

Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. Cemal Süreya

Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım. –Cemal Süreya

Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. (Ataol Behramoğlu)

Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle… (Turgut Uyar)

Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler

Her gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül'ün tokadını. Servet Saygınoğlu

Sen de seksen yaşına gelirsen, göreceksin ki insan bu yaşta kendini eylül sonunda bir yaprak gibi hissediyor. -Susanna Tamaro

Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur. –Attila İlhan

Hüzünlerin düğünüdür eylül, asildir, gururludur. Acılarını kendine saklar, onurludur. -Canan Tan

Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, Eylül, Piraye'dir. -Nazım Hikmet Ran

Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler

Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde. –Atilla İlhan

Anlaşılan sonbahar. Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli. Yapraksız arkamızdaki ağaçlar... - Melih Cevdet Anday

Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar... - Cahit Zarifoğlu

Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilkyazı olmamış, yazı yaşanmamış, böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? - Şükrü Erbaş

Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler

Sonbahardı... Seninle geçiyorduk o yoldan; Topraklardan, havadan bir hüzün taşıyordu. Bize yaklaşıyordu. - Nihal Atsız

Hava soğudu. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum... - Edip Cansever

Eylül, esef ve özlem ayıdır. İnsan, yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. - Mehmet Rauf

Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler

Ama bizim sığınağımız sonbahardı. Cam önleriydi sokağa bakan... - Edip Cansever

Bir çift yeşil göz yüzünden içimde bir sonbahar acıyor; öyle acıyor ki, acılar acısız kalıyor, mevsimler üstüme devriliyor, kışlar kışsız kalıyor. - Necip Fazıl Kısakürek

Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler

Onu neden sevdiğimi bir türlü anlamıyor. Ağzı temmuz sıcağı, bakışları sonbahar. - Atilla İlhan

İndirin perdeleri, indirin perdeleri... Sonbahar ağaçlarda ağlarken yaprak yaprak. - Ziya Osman Saba

Boşaldıkça kalbimiz her gün biraz neşeden, Sonbahar yaklaşıyor, onunla doluyoruz, Her gün bir parça daha kuruyor soluyoruz... - Ahmet Kutsi Tecer

Eylül ayı sözleri: Hoş geldin Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler

Yeni yapraklar çıkabilsin diye, eski yaprakları temizler hüzün. Üzülme, sonbahar serttir, ama sonu aydınlıktır... - Hz. Mevlana

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