Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı
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Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı

Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin masaya yatırıldığı mecliste 5 madde komisyonlar havale edilirken 2 gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edildi.

İnegöl Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı bugün 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 7 gündem maddesiyle toplanan meclis, 5 maddeyi görüşülmek üzere komisyonlara havale etti. 2 madde ise oylanarak kabul edildi.

Ağustos ayı faaliyetlerinin sunumuyla başlayan mecliste, Başkan Alper Taban gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşma sonrası meclis gündeminin 6'ncı maddesinde yer alan Park Bahçeler Müdürlüğü 2022-2023 yılları yapım ihalesi konusu görüşüldü. Merkez ve kırsal mahallelerde yeni çocuk oyun alanları, otopark ve yeşil alan yapımı ile mevcut parkların onarım ve bakım çalışmalarını kapsayan ve yaklaşık 20 milyon TL bütçesi bulunan çalışmayla ilgili istişareler sonrası, madde oy birliği ile kabul edildi.

7'nci maddede ise İnegöl Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı eğitmenlere verilecek ücret tarifesi meclis üyeleri tarafından belirlenerek kabul edildi.

Kaynak: Bültenler

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