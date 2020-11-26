Exxen nedir? Exxen abonelik ücretleri ne kadar? İşte tüm Exxen dizileri

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Peki, Exxen nedir? Exxen abonelik ücretleri ne kadar? Exxen dizileri nelerdir? Exxen nasıl izlenir? İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Peki, Exxen nedir? Exxen abonelik ücretleri ne kadar? Exxen dizileri nelerdir? Exxen'de hangi programlar olacak? Exxen nasıl izlenir? İşte detaylar...

EXXEN NEDİR?

Exxen online dizi ve film platformu dijital olarak kullanıcılarına sunulacak.

Ilıcalı Exxen ile ilgili, "Exxen ismini Ali Taran'ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

EXXEN'DE HANGİ DİZİLER OLACAK?

Acun Ilıcalı, 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen' için sürpriz bir isimle anlaştı.

Son dönemde Youtube'da bir hayli popüler olan 'Hasan Can Kaya ile Konuşanlar' adlı talk show programının artık Exxen'de olacağını duyurdu.

Exxen'de; 'Sihirli Annem', İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı dizi, Gökhan Çınar'ın 'Katarsis' adlı Youtube programı, Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı müzikal ve daha birçok yapım yer alacak.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak yeni platformu Exxen için yatırımlarına devam ediyor. Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayın hayatına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon aboneyi hedeflediği Exxen adlı dijital platformun projeleri tek tek gün ışığına çıkıyor. Tims&B'nin imza atacağı Öğrenci Evi de bu projelerden biri...

Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi. Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak. Ekip yakında sete çıkacak.

Son olarak Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi. Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak. Ekip yakında sete çıkacak.

Programlar

Diziler

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vayhi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Rapstar (Ceza) ve (Sagopa Kajmer)

Güldürü

TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Exxen abonelik ücretleri henüz belli olmasa da Netflix platformuna yakın fiyatların olacağı fakat açılış noktasında büyük sürprizlerin yer alması bekleniyor.