Exxen Gibi ne zaman başlıyor, konusu nedir? Gibi Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç kimdir? Feyyaz Yiğit'in yeni projesi!

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Gibi ise kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Exxen Gibi ne zaman başlıyor? Gibi Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç kimdir? Feyyaz Yiğit'in yeni projesi!

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in, içerikleri de belli olmaya devam ediyor. Bu içeriklerden bir tanesi de skeç dizisi olarak yayınlanacak olan Gibi adlı yapım. Peki, Gibi dizisinde hangi oyuncular yer alacak? İşte detaylar...

EXXEN GİBİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KONU NE?

Exxen projelerinden bir tanesi olan komedi türünde çekilen ve bir skeç dizisi olan Gibi, başrolünde bulunan iki isim ile dikkat çekiyor.Dizinin başrolünde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılıç bulunuyor. Gibi dizisinde, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerinde gösterdiği performansla seyirciyi kendine hayran bırakan, bir o kadar da güldüren Feyyaz Yiğit'in olması oldukça dikkat çekiyor ve takipçileri tarafından ses getiriyor.

FEYYAZ YİĞİT KİMDİR?

Tam adı Feyyaz Yiğit Çakmak olan oyuncu, oyunculuğun yanında yazar, çizer ve müzisyen olarak da biliniyor. 1 Temmuz 1988'de Düzce'de doğan Feyyaz, liseyi Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim okudu.

Lisede sonra güzel sanatlara olan merakı ve yeteneği sayesinde Hacettepe Üniversitesi Grafik bölümüne giren Feyyaz, üniversite sonrası reklam ajansında çalışmaya başladı. O dönem çalıştığı reklam ajansında yaptığı işler sayesinde Okan Bayülgen'le tanışan ve Bayülgen'in o dönemki programı olan Disko Kralı'nın içeriklerini yapan ekibe dahil olan Feyyaz, bir süre sonra programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı.

Programdaki mizah performansı ve tavırlarıyla dikkat çeken Feyyaz, çeşitli dergilerde yazarlık yaptı, üç kitap yazdı ve senaristliğe başladı.

Feyyaz Yiğit kitapları

Olduğu Kadar (2012)

APTAL (2013)

8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum (2015)

Son olarak Ocak 2018'de vizyona giren Ölümlü Dünya filminde hem oyuncu olan hem de senaryo ekibinde bulunan Feyyaz Yiğit, henüz 29 yaşında ve adını gittikçe duyuruyor. Feyyaz, Ali Atay ve Aziz Kedi gibi isimlerle çalışıyor.

Aziz Kedi de Okan Bayülgen'in Disko Kralı programının içeriklerini üreten isimlerden biriydi ve Feyyaz Yiğit'le tanışıklıkları o döneme dayanıyor.

Feyyaz Yiğit filmleri

Ölümlü Dünya - senarist/oyuncu (2018)

Cinayet Süsü

KIVANÇ KILINÇ KİMDİR?

Gibi dizisinde Feyyaz Yiğit'e eşlik edecek olan oyuncu Kıvanç Kılınç, 19 Ağustos 1982 tarihinde Isparta'da hayata gelmiştir. Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro okuyan Kıvanç Kılınç, oyunculuğa bu şekilde başlamıştır. Daha önce Kalbimdeki Deniz, Muhteşem Yüzyıl, Ulan İstanbul, Filinta gibi dizilerde oynayan oyuncu, Exxen'de yayınlanacak olan Gibi adlı dizinin başrolünü Feyyat Yiğit ile paylaşacak.

Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı.19 Ağustos 1982, Isparta doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro-Oyunculuk Bölümü mezunu. Kıvanç Kılınç, son olarak, Fox Tv'de yayımlanmakta olan ve başrollerini Kutsi ve Özge Özberk'in paylaştığı "Kalbimdeki deniz" dizisinde "Artun" karakterini canlandırdı.

EXXEN'DE NELER VAR?

Acun Ilıcalı, 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen' için sürpriz bir isimle anlaştı. Son dönemde Youtube'da bir hayli popüler olan 'Hasan Can Kaya ile Konuşanlar' adlı talk show programının artık Exxen'de olacağını duyurdu.

Exxen'de; 'Sihirli Annem', İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı dizi, Gökhan Çınar'ın 'Katarsis' adlı Youtube programı, Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı müzikal ve daha birçok yapım yer alacak.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak yeni platformu Exxen için yatırımlarına devam ediyor. Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayın hayatına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon aboneyi hedeflediği Exxen adlı dijital platformun projeleri tek tek gün ışığına çıkıyor. Tims&B'nin imza atacağı Öğrenci Evi de bu projelerden biri...Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi.

Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak. Ekip yakında sete çıkacak.Son olarak Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi. Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak. Ekip yakında sete çıkacak.

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vayhi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Güldürü

TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)