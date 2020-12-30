EXXEN | Enes Batur'la Buluşma ne zaman başlayacak? Enes Batur'la Buluşma'da kimler var? Enes Batur kimdir, kaç yaşında?

1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital projesi Exxen, her geçen gün yeni projelerle seyircilerin karşısına çıkıyor. Acun ılıcalı Exxen platformu için şimdi de yeni bir program duyurdu: "Enes Batur'la Buluşma" Ünlü Youtuber Enes Batur ve 13 ismin yarışacağı platformda kadınlar ve erkekler karşı karşıya gelecek!

Enes Batur'la Buluşma Exxen platformunun duyurduğu son proje! Acun Ilıcalı Exxen dijital platformu için gün saymaya başladı! Exxen dizileri yarışmalarına bugün bir yenisi eklendi. Ünlü Youtuber Enes Batur'un en iyi buluşmacının seçileceği Enes Batur'la Buluşma yarışması Youtuber, Tik Tok ve influencer isimlerle birlikte eğlenceli ve iddialı bir yarışma olacak. Peki, EXXEN | Enes Batur'la Buluşma ne zaman başlayacak? Enes Batur'la Buluşma'da kimler var?Enes Batur kimdir, kaç yaşında?

EXXEN ENES BATUR'LA BULUŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Enes Batur'la Buluşma www.exxen.com ve Exxen uygulanmasında izlenebilecek. Exxen erişimi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Enes Batur'la Buluşma da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra izlenebilecek.

EXXEN ENES BATUR'LA BULUŞMA'DA KİMLER VAR?

Exxen Enes Batur'la Buluşma yarışmasında kadınlar ve erkekler karşı karşıya gelecek ve yeteneklerini konuşturacak. Enes Batur'la Buluşma'da kimler oynuyor, kimler var diye merak edenler için bulduk:

Enes Batur

Halil İbrahim Göker

Mustafa Yavuz (hazretiyasuo)

Baturay Anar

Mert Eren Bülbül

Cihan Albayrak

ENES BATUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Antalya'da doğdu. Enes Batur, kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince ise yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir. Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.

Enes Batur magazin olarak da adını çok duyuran bir isim oldu. En son Enes BaturDanla Biliç tartışması ve Enes Batur Ecenaz Üçer sevgili mi sorularıyla haberlerde yerini aldı. Şimdilerde Enes Batur'la Buluşma adlı yarışmanın Exxen de yayınlanacağı haberleriyle konuşuluyor.