Evlilik hazırlığı yapan Hadise, hamilelik iddiasını yalanladı
Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'nin hamile olduğu ve düğün tarihini de öne çektiği iddia edildi. 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise, "Hamile değilim. Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah" dedi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi.
"HAMİLE DEĞİLİM"
Şarkıcının hamile kaldığını öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği ileri sürüldü. 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.