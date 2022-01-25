Evlilik hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik hakkında Her Şey 15. bölüm bugün var mı? Evlilik hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı yayınlandı

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk'un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk'un ölmeden önce, Deniz'in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan'ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman'ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır.Azra, Sergen'i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen'in oyunun bozmaya kararlıdır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

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