Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle! - Haberler
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Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle!

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Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle!

BBC yapımı, The Split dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle! Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir?

BBC yapımı, The Split dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle! Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 21 Eylül Salı günü (Bugün) saat 20.00'de FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle!

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra ( Gökçe Bahadır ) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle!

Gökçe Bahadır,
Sarp Akkaya,
Yiğit Kirazcı,
Gökçe Eyüboğlu,
Fırat Altunmeşe,
Tülin Ece,
Bertan Asllani,
Cevdet Arıcılar,
Esma Yılmaz,
Rüzgar Doruk Özmü,
Emine Ada Sezer,
Mila Kasarcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle!

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı bulunmaktadır.

Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman başlıyor, hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı izle!


EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

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