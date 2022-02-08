Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölümde neler oldu? 19. bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey bugün 18. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölümde neler oldu? 19. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yayınlandı. Beğeniyle izlenen dizinin gelecek bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı izle!
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Dizinin 19. bölüm fragmanının bugünkü 18. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.
Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır. Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…
Yıldırım ve Bora'nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım'dan şüphelenen Sanem'in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır.Azra'nın Songül'ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra'ya sürpriz bir yardımda bulunurlar. Bununla beraber Güneş'in kafesini yeni üsleri olarak belirleyen Erman ve Çolpan, "kırk yıllık günah" olarak adlandırdıkları Vedat Parmaksız davasını, Azra, Sanem ve Yıldırım'la paylaşırlar. Bora hakkındaki düğümü çözmenin tek yolu, onun gerçekte kim olduğunu öğrenmekten geçmektedir. Sonuç olarak Vedat Parmaksız ve Bora arasında bir bağ olup olmadığını araştırmaya karar verirler. Fakat bunun için önemli bir düşmanının yardımına ihtiyaçları vardır. Bu meseleyi sona erdirmeye kararlı olan Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk beklemektedir.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı